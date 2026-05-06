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नींबू की इन वैरायटी से होगा तगड़ा मुनाफा, खेती में कमाल कर रहा है ये स्मार्ट आइडिया
Banarasi Kagzi Lemon Cultivation: नींबू की बनारसी कागजी वैरायटी अब किसानों के लिए मुनाफे का बड़ा जरिया बन रही हैं. इसकी खेती से कम लागत में भी लाखों की कमाई हो रही है.
नींबू की खेती में अब नए तरीके ने तगड़े मुनाफे के रास्ते खोल दिए हैं. किसान सलाहकार के सफल प्रयोगों ने यह दिखा दिया है कि सही किस्म का चुनाव करके अच्छी खासी कमाई की जा सकती है. आज के दौर में खेती को बिजनेस की तरह देखने वाले किसान इन नई वैरायटी से अपनी किस्मत चमका रहे हैं.
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Published at : 06 May 2026 03:01 PM (IST)
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