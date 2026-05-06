नींबू की इन वैरायटी से होगा तगड़ा मुनाफा, खेती में कमाल कर रहा है ये स्मार्ट आइडिया

इन दिनों बनारसी कागजी नींबू की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और किसान इसे बड़े लेवल पर अपना रहे हैं. इस नींबू की सबसे बड़ी खूबी इसका बेहद पतला छिलका और इसके अंदर भरा भरपूर रस है. इन्हीं खूबियों की वजह से ग्राहकों के बीच यह वैरायटी पहली पसंद बनी हुई है और किसानों को इसके बढ़िया दाम मिलते हैं.