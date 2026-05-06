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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरनींबू की इन वैरायटी से होगा तगड़ा मुनाफा, खेती में कमाल कर रहा है ये स्मार्ट आइडिया

नींबू की इन वैरायटी से होगा तगड़ा मुनाफा, खेती में कमाल कर रहा है ये स्मार्ट आइडिया

Banarasi Kagzi Lemon Cultivation: नींबू की बनारसी कागजी वैरायटी अब किसानों के लिए मुनाफे का बड़ा जरिया बन रही हैं. इसकी खेती से कम लागत में भी लाखों की कमाई हो रही है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 06 May 2026 03:01 PM (IST)
Banarasi Kagzi Lemon Cultivation: नींबू की बनारसी कागजी वैरायटी अब किसानों के लिए मुनाफे का बड़ा जरिया बन रही हैं. इसकी खेती से कम लागत में भी लाखों की कमाई हो रही है.

नींबू की खेती में अब नए तरीके ने तगड़े मुनाफे के रास्ते खोल दिए हैं. किसान सलाहकार के सफल प्रयोगों ने यह दिखा दिया है कि सही किस्म का चुनाव करके अच्छी खासी कमाई की जा सकती है. आज के दौर में खेती को बिजनेस की तरह देखने वाले किसान इन नई वैरायटी से अपनी किस्मत चमका रहे हैं.

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इन दिनों बनारसी कागजी नींबू की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और किसान इसे बड़े लेवल पर अपना रहे हैं. इस नींबू की सबसे बड़ी खूबी इसका बेहद पतला छिलका और इसके अंदर भरा भरपूर रस है. इन्हीं खूबियों की वजह से ग्राहकों के बीच यह वैरायटी पहली पसंद बनी हुई है और किसानों को इसके बढ़िया दाम मिलते हैं.
इन दिनों बनारसी कागजी नींबू की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और किसान इसे बड़े लेवल पर अपना रहे हैं. इस नींबू की सबसे बड़ी खूबी इसका बेहद पतला छिलका और इसके अंदर भरा भरपूर रस है. इन्हीं खूबियों की वजह से ग्राहकों के बीच यह वैरायटी पहली पसंद बनी हुई है और किसानों को इसके बढ़िया दाम मिलते हैं.
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इस किसान ने अपने खेत में इन खास किस्मों को लगाकर यह साबित किया है कि कम मेहनत में भी लाखों का मुनाफा कमाना मुमकिन है. उन्होंने पुराने तरीके को छोड़कर नींबू के बाग तैयार करने का फैसला लिया और आज उनके इस सफल मॉडल को देखकर दूसरे किसान भी इसे अपना रहे हैं.
इस किसान ने अपने खेत में इन खास किस्मों को लगाकर यह साबित किया है कि कम मेहनत में भी लाखों का मुनाफा कमाना मुमकिन है. उन्होंने पुराने तरीके को छोड़कर नींबू के बाग तैयार करने का फैसला लिया और आज उनके इस सफल मॉडल को देखकर दूसरे किसान भी इसे अपना रहे हैं.
Published at : 06 May 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Lemon Lemon Farming Farming Tips

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