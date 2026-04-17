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नीले फूलों से भर जाएगी बालकनी, अप्रैल की गर्मी में ऐसे उगाएं अपराजिता का पौधा
Aprajita Flowers: अप्रैल की गर्मी में अपराजिता की बेल लगाना सबसे बेस्ट रहता है. बस सही तरीके से बीज बोने की देर है और मात्र 10 दिनों में आपकी बालकनी नीले फूलों और हरियाली से सज जाएगी.
गर्मियों की शुरुआत होते ही अगर आप अपनी बालकनी को फूलों से सजाना चाहते हैं. तो अपराजिता से बेहतर कुछ नहीं है. अप्रैल का महीना इस खूबसूरत बेल को लगाने के लिए सबसे सही समय माना जाता है क्योंकि इस दौरान मिलने वाली धूप इसकी ग्रोथ में जादुई असर दिखाती है. इसके नीले फूल न सिर्फ देखने में सुकून देते हैं बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी भी लाते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 02:37 PM (IST)
Tags :Agriculture Flowers Aparajita Farming Tips
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion