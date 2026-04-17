नीले फूलों से भर जाएगी बालकनी, अप्रैल की गर्मी में ऐसे उगाएं अपराजिता का पौधा

अपराजिता को बीज से उगाना बहुत ही आसान है और अगर आप सही तरीका अपनाएं तो मात्र 10 दिनों में नन्हा पौधा बाहर आ जाता है. सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सूखे हुए बीज लें, जो आपको किसी पुरानी बेल या नर्सरी से मिल जाएंगे. बीजों को लगाने से पहले अगर आप इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें, तो अंकुरण की प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है.