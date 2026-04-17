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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरनीले फूलों से भर जाएगी बालकनी, अप्रैल की गर्मी में ऐसे उगाएं अपराजिता का पौधा

नीले फूलों से भर जाएगी बालकनी, अप्रैल की गर्मी में ऐसे उगाएं अपराजिता का पौधा

Aprajita Flowers: अप्रैल की गर्मी में अपराजिता की बेल लगाना सबसे बेस्ट रहता है. बस सही तरीके से बीज बोने की देर है और मात्र 10 दिनों में आपकी बालकनी नीले फूलों और हरियाली से सज जाएगी.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 Apr 2026 02:37 PM (IST)
Aprajita Flowers: अप्रैल की गर्मी में अपराजिता की बेल लगाना सबसे बेस्ट रहता है. बस सही तरीके से बीज बोने की देर है और मात्र 10 दिनों में आपकी बालकनी नीले फूलों और हरियाली से सज जाएगी.

गर्मियों की शुरुआत होते ही अगर आप अपनी बालकनी को फूलों से सजाना चाहते हैं. तो अपराजिता से बेहतर कुछ नहीं है. अप्रैल का महीना इस खूबसूरत बेल को लगाने के लिए सबसे सही समय माना जाता है क्योंकि इस दौरान मिलने वाली धूप इसकी ग्रोथ में जादुई असर दिखाती है. इसके नीले फूल न सिर्फ देखने में सुकून देते हैं बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी भी लाते हैं.

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अपराजिता को बीज से उगाना बहुत ही आसान है और अगर आप सही तरीका अपनाएं तो मात्र 10 दिनों में नन्हा पौधा बाहर आ जाता है. सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सूखे हुए बीज लें, जो आपको किसी पुरानी बेल या नर्सरी से मिल जाएंगे. बीजों को लगाने से पहले अगर आप इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें, तो अंकुरण की प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है.
अपराजिता को बीज से उगाना बहुत ही आसान है और अगर आप सही तरीका अपनाएं तो मात्र 10 दिनों में नन्हा पौधा बाहर आ जाता है. सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सूखे हुए बीज लें, जो आपको किसी पुरानी बेल या नर्सरी से मिल जाएंगे. बीजों को लगाने से पहले अगर आप इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें, तो अंकुरण की प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है.
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मिट्टी तैयार करते समय ध्यान रखें कि वह वेल-ड्रेंड होनी चाहिए ताकि इसमें पानी जमा न हो. आप सामान्य बगीचे की मिट्टी में थोड़ा सा गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और रेत मिला सकते हैं. यह मिक्सचर पौधे की जड़ों को फैलने के लिए जरूरी पोषण और सही हवा देता है. अप्रैल की तपती धूप में मिट्टी का उपजाऊ होना पौधे को मजबूती देता है.
मिट्टी तैयार करते समय ध्यान रखें कि वह वेल-ड्रेंड होनी चाहिए ताकि इसमें पानी जमा न हो. आप सामान्य बगीचे की मिट्टी में थोड़ा सा गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और रेत मिला सकते हैं. यह मिक्सचर पौधे की जड़ों को फैलने के लिए जरूरी पोषण और सही हवा देता है. अप्रैल की तपती धूप में मिट्टी का उपजाऊ होना पौधे को मजबूती देता है.
Published at : 17 Apr 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Flowers Aparajita Farming Tips

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