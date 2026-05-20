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Agriculture Drone Sprayer : खेतों में कीटनाशक छिड़कने के लिए कैसे मिलता है ड्रोन का लाइसेंस, इसमें कितनी है कमाई?
Agriculture Drone Sprayer: आज कई राज्यों में किसान ड्रोन की मदद से कुछ ही मिनटों में बड़े-बड़े खेतों में कीटनाशक और खाद का छिड़काव कर रहे हैं.
भारत में खेती अब तेजी से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रही है. पहले किसान खेतों में दवा छिड़कने के लिए घंटों मेहनत करते थे, लेकिन अब ड्रोन तकनीक ने खेती का तरीका बदलना शुरू कर दिया है. आज कई राज्यों में किसान ड्रोन की मदद से कुछ ही मिनटों में बड़े-बड़े खेतों में कीटनाशक और खाद का छिड़काव कर रहे हैं. सरकार भी किसानों की मेहनत कम करने और खेती को ज्यादा मुनाफे वाला बनाने के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रही है. यही वजह है कि कई सरकारी योजनाओं के तहत किसानों और युवाओं को ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है. इतना ही नहीं, ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग और लाइसेंस लेकर लोग अच्छी कमाई भी कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं खेतों में कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन का लाइसेंस कैसे मिलता है, कितनी लागत आती है और इससे कितनी कमाई हो सकती है.
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Published at : 20 May 2026 07:56 AM (IST)
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