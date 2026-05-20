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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरAgriculture Drone Sprayer : खेतों में कीटनाशक छिड़कने के लिए कैसे मिलता है ड्रोन का लाइसेंस, इसमें कितनी है कमाई?

Agriculture Drone Sprayer : खेतों में कीटनाशक छिड़कने के लिए कैसे मिलता है ड्रोन का लाइसेंस, इसमें कितनी है कमाई?

Agriculture Drone Sprayer: आज कई राज्यों में किसान ड्रोन की मदद से कुछ ही मिनटों में बड़े-बड़े खेतों में कीटनाशक और खाद का छिड़काव कर रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 20 May 2026 07:56 AM (IST)
Agriculture Drone Sprayer: आज कई राज्यों में किसान ड्रोन की मदद से कुछ ही मिनटों में बड़े-बड़े खेतों में कीटनाशक और खाद का छिड़काव कर रहे हैं.

भारत में खेती अब तेजी से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रही है. पहले किसान खेतों में दवा छिड़कने के लिए घंटों मेहनत करते थे, लेकिन अब ड्रोन तकनीक ने खेती का तरीका बदलना शुरू कर दिया है. आज कई राज्यों में किसान ड्रोन की मदद से कुछ ही मिनटों में बड़े-बड़े खेतों में कीटनाशक और खाद का छिड़काव कर रहे हैं. सरकार भी किसानों की मेहनत कम करने और खेती को ज्यादा मुनाफे वाला बनाने के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रही है. यही वजह है कि कई सरकारी योजनाओं के तहत किसानों और युवाओं को ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है. इतना ही नहीं, ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग और लाइसेंस लेकर लोग अच्छी कमाई भी कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं खेतों में कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन का लाइसेंस कैसे मिलता है, कितनी लागत आती है और इससे कितनी कमाई हो सकती है.

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खेती में ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इससे किसानों का समय, पैसा और मेहनत तीनों बचते हैं. पहले खेतों में दवा छिड़कने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक ड्रोन कुछ ही मिनटों में कई एकड़ खेत में स्प्रे कर सकता है. ड्रोन की मदद से कम पानी में छिड़काव होता है. दवा सही मात्रा में पड़ती है. फसल खराब होने का खतरा कम होता है. मजदूरी का खर्च घटता है. किसान जहरीले केमिकल के संपर्क से बच जाते हैं. यही कारण है कि अब सरकार भी ड्रोन खेती को बढ़ावा दे रही है.
खेती में ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इससे किसानों का समय, पैसा और मेहनत तीनों बचते हैं. पहले खेतों में दवा छिड़कने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक ड्रोन कुछ ही मिनटों में कई एकड़ खेत में स्प्रे कर सकता है. ड्रोन की मदद से कम पानी में छिड़काव होता है. दवा सही मात्रा में पड़ती है. फसल खराब होने का खतरा कम होता है. मजदूरी का खर्च घटता है. किसान जहरीले केमिकल के संपर्क से बच जाते हैं. यही कारण है कि अब सरकार भी ड्रोन खेती को बढ़ावा दे रही है.
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खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग और लाइसेंस की जरूरत होती है. इसके लिए सरकार के तहत मान्यता प्राप्त ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करना पड़ता है. इस ट्रेनिंग में लोगों को ड्रोन उड़ाना, खेत की मैपिंग करना, दवा का सही छिड़काव, बैटरी और मशीन की देखभाल, सुरक्षा नियमों का पालन करना सिखाया जाता है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार को सर्टिफिकेट और ड्रोन पायलट लाइसेंस दिया जाता है. इसके बाद वह खेती में ड्रोन उड़ाने का काम कर सकता है.
खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग और लाइसेंस की जरूरत होती है. इसके लिए सरकार के तहत मान्यता प्राप्त ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करना पड़ता है. इस ट्रेनिंग में लोगों को ड्रोन उड़ाना, खेत की मैपिंग करना, दवा का सही छिड़काव, बैटरी और मशीन की देखभाल, सुरक्षा नियमों का पालन करना सिखाया जाता है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार को सर्टिफिकेट और ड्रोन पायलट लाइसेंस दिया जाता है. इसके बाद वह खेती में ड्रोन उड़ाने का काम कर सकता है.
Published at : 20 May 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Agriculture Drone Drone Spray Machine Drones In Farming

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