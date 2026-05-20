खेती में ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इससे किसानों का समय, पैसा और मेहनत तीनों बचते हैं. पहले खेतों में दवा छिड़कने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक ड्रोन कुछ ही मिनटों में कई एकड़ खेत में स्प्रे कर सकता है. ड्रोन की मदद से कम पानी में छिड़काव होता है. दवा सही मात्रा में पड़ती है. फसल खराब होने का खतरा कम होता है. मजदूरी का खर्च घटता है. किसान जहरीले केमिकल के संपर्क से बच जाते हैं. यही कारण है कि अब सरकार भी ड्रोन खेती को बढ़ावा दे रही है.