सिंगापुर में मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बुधवार (1 अक्तूबर) को यह जानकारी दी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, महंत को सिंगापुर से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, जबकि शर्मा को गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों को बुधवार सुबह गुवाहाटी लाया गया और आगे की जांच के लिए हिरासत में रखा गया.

असम सरकार ने दिए थे जांच के आदेश

असम सरकार ने 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक की मौत के मामले की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक एम पी गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. SIT ने महंत, शर्मा और सिंगापुर गए अन्य लोगों को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें जांच में सहयोग देने और अपने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था.

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पहले कहा था कि महंत और शर्मा के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से ‘लुकआउट नोटिस’ जारी किया गया था. इस नोटिस में उन्हें 6 अक्टूबर तक अपराध जांच विभाग (CID) के सामने पेश होने को कहा गया था.

दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद दोनों से मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है. जांच दल मामले की गहराई से जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि जुबिन गर्ग की मौत के समय महोत्सव के आयोजन में किन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया.

इस मामले ने मनोरंजन जगत और फैंस के बीच चिंता और हलचल पैदा कर दी है. जुबिन गर्ग के फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि SIT जल्द ही मामले के अन्य पहलुओं को भी उजागर करेगा. असम पुलिस का कहना है कि आगे की जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि मृतक गायक की मौत में किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता हुई है या नहीं, और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

