भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने कमाल कर दिया है. वे अमेरिका के मशहूर शहर न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं. ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने वाले पहले भारतवंशी मुस्लिम मेयर हैं. अहम बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते. ट्रंप ने मेयर चुनाव से पहले ममदानी का विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी ममदानी ने दमदार जीत हासिल की.

ममदानी महज 34 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं. उनका जन्म युगांडा में हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ सालों बाद वे न्यूयॉर्क आ गए. अहम बात यह है कि मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे हैं. मीरा हिंदू धर्म से हैं, जबकि उनके पति महमूद ममदानी मुस्लिम हैं. महमूद मूल से भारत के गुजरात से हैं. हालांकि वे बाद में युगांडा के कंपाला चले गए थे.

कौन हैं जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर

मीरा नायर का जन्म राउरकेला में 1957 को हुआ था. वे मशहूर फिल्ममेकर होने के साथ-साथ माइग्रेशन और कल्चरल इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए जानी जाती हैं. मीरा ने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. उनकी फिल्म सलाम बॉम्बे! (1988) काफी चर्चित रही थी. इस फिल्म ने कान फिल्म महोत्सव में कैमरा डी'ओर जीता और ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी.

राजनीति में आने से पहले कलाकार थे ममदानी

जोहरान ममदानी राजनीति की दुनिया में कदम रखने से पहले एक कलाकर थे. वे रैपर की भूमिका में नजर आ चुके हैं. उनका एक रैप सॉन्ग 'नानी' काफी चर्चित रहा था. उन्होंने यह गाना अपनी नानी के लिए बनाया था.