डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका, भारतवंशी जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में दर्ज की जीत

अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक न्यूयॉर्क में कमाल हो गया है. भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को मेयर चुना गया है. उन्होंने मेयर इलेक्शन में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के मेयर बनने वाले सबसे युवा, पहले भारतवंशी मुस्लिम मेयर हैं. अहम बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि ममदानी को जीत मिले, लेकिन अब ट्रंप को भी झटका लग गया है.

ममदानी महज 34 साल की उम्र में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए हैं. वे चुनावी सर्वे में इस पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में सामने आए थे. ममदानी मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे हैं और वे खुद भी रैपर (म्यूजिकल आर्टिस्ट) रह चुके हैं. उनका जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था. हालांकि इसके बाद वे सात साल की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए और यहीं के नागरिक बन गए.

ममदानी का मेयर चुनाव में किस-किस से था मुकाबला

न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में ममदानी के साथ-साथ दो और उम्मीदवार मैदान में थे. न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो निर्दलीय खड़े हुए थे. हालांकि वे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं. इनके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ने कर्टिस स्लिवा को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन कुओमो और कर्टिस को निराशा हाथ लगी. ये दोनों उम्मीदवार सर्वे में भी पीछे चल रहे थे.