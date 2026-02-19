ब्रिटेन किंग के छोटे भाई हैं एंड्रयूज माउंटबेटन, जानें एपस्टीन फाइल्स में क्या हैं उनपर आरोप?

ब्रिटिश पुलिस ने पद का दुरुपयोग करने के संदेह के आधार पर ब्रिटेन किंग चार्ल्स-III के छोटे भाई और पूर्व प्रिंस एंड्रयूज माउंटबेटन को अरेस्ट किया है. हाल ही में उनका नाम अमेरिकी एपस्टीन फाइल्स में आया है. उन पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी दस्तावेज में यौन शोषण के आरोप लगे हैं. उनका नाम 2025 में FBI की तरफ से जारी 11 जाने-मानें लोगों की लिस्ट में शामिल है.

एंड्रयूज माउंटबेटन पर क्या हैं आरोप?

FBI की ब्रीफिंग में एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उनमें एंड्रयू पर लिस्ट वाली स्लाइड में एपस्टीन नेटवर्क से जुड़े होने के कई आरोप शामिल हैं. एक महिला ने दावा किया था कि एपस्टीन की सहयोगी घिसलैन मैक्सवेल के साथ प्रिंस एंड्रयू की दोस्ती की वजह से प्रिंस एंड्रयू को खुश करने के लिए इस यौन अपराध से जुड़े काम करने के लिए कहा गया था. इसके अलावा एक आरोप और लगा कि एंड्रयू एपस्टीन के प्राइवेट जेट में सफर करते थे.

इसके अलावा एक दावा और किया गया था, इसमें कहा गया था कि उसने एंड्रयू को एपस्टीन के प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर एक महिला के साथ डांस करते देखा था. एक और दस्तावेज में दावा किया गया कि स्टीव स्कली ने एपस्टीन के आइलैंड पर प्रिंस एंड्रयू को एक लड़की के साथ यौन संबंध बनाते देखा था. हालांकि, इसकी पुष्टी के लिए किसी तरह के सबूत पेश नहीं किए गए थे.

ट्रंप से लेकर कई जानी-मानी हस्तियों के नाम शामिल

इस लिस्ट में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम का जिक्र FBI ने अपनी ब्रीफिंग में किया था. इनमें ट्रंप, एंड्रयू के अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, फिल्म प्रोड्यूसर हार्वे वीनस्टीन, फाइनेंसर लियोन ब्लैक और रिटेल अरबपति लेस वेक्सनर शामिल थे. हालांकि, कई लोगों ने इन आरोपों से इनकार किया है.

क्या है एपस्टीन फाइलें?

एपस्टीन फाइलें लाखों दस्तावेजों, इमेज, वीडियो और इमेल का एक पुलिंदा है. इसमें अमेरिकी फाइनेंसर और चाइल्ड अब्यूस में दोषी जेफरी एपस्टीन की गतिविधियों में खुलासा किया गया है. इसमें सार्वजनिक हस्तियों, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के भी नाम शामिल हैं. इन दस्तावेज को अमेरिकी सांसद से पास एक कानून के तहत न्याय विभाग ने जारी किए हैं.