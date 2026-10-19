यमन: हूतियों ने किया अबतक का बड़ा हमला, जमीन पर बिखरे सैनिकों के शव

शबवा प्रांत में यमन की सरकार ने मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप पर हूतियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टी की है. कम से कम तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया है कि हमले में कम से कम दो दर्जन सैनिक घायल हुए हैं. हमले के बाद आई तस्वीरों में कई शव नजर आए हैं.

तस्वीरों में शवों के अंग भी अलग हो गए. कपड़े भी चिथड़े-चिथड़े हो गए हैं. जमीन पर मलबा और कुछ निजी सामान भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है. एपी के मुताबिक, यह हमला हाल के दिनों में हुए हमलों में घातक दर्जे का है. 2022 के सीजफायर को तोड़ने के साथ ही सऊदी समर्थित यमनी सरकार और हूतियों की सेनाओं के बीच जंग जारी है.

सऊदी अरब के हमलों में 9 लोग मारे गए

इधर, सऊदी अरब की तरफ से किए गए हवाई हमले में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है. इनमें पांच बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं. विद्रोहियों का कहना है कि सप्ताह के आखिर तक कई हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए.

अलजजीरा की रिपोर्ट की मुताबिक, जंग के हालात बने हुए हैं. इधर, यमनी सरकार का दावा है कि उन्होंने ताइज प्रांत में सनमत पर फिर से कब्जा कर लिया है. अब मिसराख के इलाके की ओर बढ़ रहे हैं.

हूतियों के हमले में एक आम नागरिक की भी मौत

इधर, हूतियों की तरफ से की गई फायरिंग में एक आम नागरिक के मारे जाने समेत 5 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है. हूती सेनाएं ताइज शहर को घेरने की कोशिश कर रही हैं. यह सरकार का एक मजबूत गढ़ है.

यूएन ने चेतावनी दी है कि वहां भोजन की आपूर्ति कम हो रही है. स्थानीय सरकार ने हूतियों पर यह आरोप भी लगाया है कि वे पानी के टैंकरों की आपूर्ति को रोक रहे हैं.