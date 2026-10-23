Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहूती विद्रोहियों का खौफ, सऊदी अरामको ने कर्मचारियों से मुख्यालय खाली करने को कहा

हूती विद्रोहियों का खौफ, सऊदी अरामको ने कर्मचारियों से मुख्यालय खाली करने को कहा

सऊदी अरब पर जारी हूती विद्रोहियों के हमले के बीच तेल कंपनी सऊदी अरामको ने अपने कर्मचारियों से धहरान स्थित मुख्यालय को खाली करने और रिमोट वर्क करने को कहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरामको ने अपने कर्मचारियों से धहरान स्थित मुख्यालय को खाली करने और रिमोट वर्क करने को कहा है. इससे एक दिन पहले पास के एक एयरपोर्ट पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है, जब अरामको ने अपने कर्मचारियों से मुख्यालय खाली करने के लिए कहा है.

रॉयटर्स ने मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों के हवाले से बताया कि हूती विद्रोहियों ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी के मुख्यालय पर हमला किया था, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कई मंजिलों में आग फैल गई. इसमें एक ऑपरेशन्स सेंटर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी को ऑनशोर और ऑफशोर ऑयल रिग, रिफाइनरियों, एक्सपोर्ट टर्मिनलों और हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों की निगरानी में मदद करता है.

इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला
सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने गुरुवार को बताया कि बुधवार शाम को सऊदी अरब के पूर्वी तेल केंद्र दम्मम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए. दम्मम, धहरान के उत्तर में लगभग 15 किमी दूर स्थित है. 

ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि एक अलग घटना में सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन मार गिराया, जो अरामको के शायबाह ऑयलफील्ड की एक फैसिलिटी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था. इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है.

सहयोगियों से समर्थन मांग रहा सऊदी
सऊदी अरब ने हूती हमलों का जवाब मिसाइल लॉन्चर साइटों पर कई हमले करके दिया है. सऊदी प्रशासन ने बताया कि उन्होंने हूतियों द्वारा दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया है. सऊदी अरब हूतियों के खिलाफ अपने अभियान के लिए सहयोगियों से भी समर्थन मांग रहा है, ताकि वह उनके मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में मदद पा सके.

अमेरिका ने क्या किया
सऊदी अरब के सबसे मजबूत सहयोगी और लंबे समय से सुरक्षा की गारंटी देने वाले अमेरिका ने इसे लेकर अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब में मौजूद अपने कुछ राजनयिकों और उनके परिवारों को वहां से वापस आने का आदेश दिया है. इसके अलावा इस क्षेत्र में मौजूद अन्य अमेरिकी मिशनों से भी परिवारों को वापस बुलाने की योजना है.

ये भी पढ़ें

ईरान पर खतरनाक हमले करने वाले थे नेतन्याहू, बीच में आ गए ट्रंप, रिपोर्ट में दावा

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 23 Oct 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia YEMEN Houthi Rebel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthquake Today: 4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
विश्व
ट्रंप पर 'आफत', दामाद पर विदेशी बैंक खातों से लेन-देन के आरोप, जानें क्या कहा?
ट्रंप पर 'आफत', दामाद पर विदेशी बैंक खातों से लेन-देन के आरोप, जानें क्या कहा?
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
महाराष्ट्र
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
बॉलीवुड
Udta Teer X Review: ट्विस्ट और कॉमेडी से भरी है आयुष्मान-सारा की 'उड़ता तीर', लोग बोले- 'कंप्लीट फैमिली एंटरटेरन'
आयुष्मान-सारा की 'उड़ता तीर' लोगों को कैसी लगी? जानें- सोशल मीडिया रिव्यू
स्पोर्ट्स
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
एग्रीकल्चर
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget