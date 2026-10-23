हूती विद्रोहियों का खौफ, सऊदी अरामको ने कर्मचारियों से मुख्यालय खाली करने को कहा

सऊदी अरामको ने अपने कर्मचारियों से धहरान स्थित मुख्यालय को खाली करने और रिमोट वर्क करने को कहा है. इससे एक दिन पहले पास के एक एयरपोर्ट पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है, जब अरामको ने अपने कर्मचारियों से मुख्यालय खाली करने के लिए कहा है.

रॉयटर्स ने मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों के हवाले से बताया कि हूती विद्रोहियों ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी के मुख्यालय पर हमला किया था, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कई मंजिलों में आग फैल गई. इसमें एक ऑपरेशन्स सेंटर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी को ऑनशोर और ऑफशोर ऑयल रिग, रिफाइनरियों, एक्सपोर्ट टर्मिनलों और हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों की निगरानी में मदद करता है.

इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला

सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने गुरुवार को बताया कि बुधवार शाम को सऊदी अरब के पूर्वी तेल केंद्र दम्मम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए. दम्मम, धहरान के उत्तर में लगभग 15 किमी दूर स्थित है.

ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि एक अलग घटना में सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन मार गिराया, जो अरामको के शायबाह ऑयलफील्ड की एक फैसिलिटी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था. इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है.

सहयोगियों से समर्थन मांग रहा सऊदी

सऊदी अरब ने हूती हमलों का जवाब मिसाइल लॉन्चर साइटों पर कई हमले करके दिया है. सऊदी प्रशासन ने बताया कि उन्होंने हूतियों द्वारा दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया है. सऊदी अरब हूतियों के खिलाफ अपने अभियान के लिए सहयोगियों से भी समर्थन मांग रहा है, ताकि वह उनके मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में मदद पा सके.

अमेरिका ने क्या किया

सऊदी अरब के सबसे मजबूत सहयोगी और लंबे समय से सुरक्षा की गारंटी देने वाले अमेरिका ने इसे लेकर अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब में मौजूद अपने कुछ राजनयिकों और उनके परिवारों को वहां से वापस आने का आदेश दिया है. इसके अलावा इस क्षेत्र में मौजूद अन्य अमेरिकी मिशनों से भी परिवारों को वापस बुलाने की योजना है.

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