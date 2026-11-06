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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन के शिनजियांग में आया 5.1 तीव्रता का भूकंप, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर तक महसूस हुए झटके

चीन के शिनजियांग में आया 5.1 तीव्रता का भूकंप, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर तक महसूस हुए झटके

गुरुवार रात को चीन के शिनजियांग में 5.1 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप गई है. इस भूकंप के झटके लोगों को लद्दाख में भी महसूस हुए हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 06 Nov 2026 07:36 AM (IST)
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गुरुवार रात लद्दाख सीमा के पास चीन के शिनजियांग क्षेत्र में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया. इसके झटके लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

प्राथमिक डेटा स्रोत GFZ/EMSC के अनुसार, यह भूकंप 5 नवंबर को रात 10:26 बजे आया. इसका केंद्र 35.6°N अक्षांश और 78.18°E देशांतर पर था. जो लद्दाख के लेह से लगभग 167 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित है. भूकंप की गहराई 83 से 110 किलोमीटर के बीच बताई गई है.

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लेह में महसूस हुए झटके

जहां GFZ/EMSC जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भूकंप की तीव्रता 5.1 दर्ज की, वहीं भारत के नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने इसे 5.0 मापा. लेह, कारगिल और कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में लोगों ने झटके महसूस किए. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, स्थिति सामान्य है और अभी तक कहीं से भी किसी तरह के नुकसान या जान-माल की हानि की कोई सूचना नहीं मिली है.

इससे पहले गुरुवार को भारत के अन्य हिस्सों में भी हल्के भूकंप दर्ज किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, शाम 7:54 बजे लक्षद्वीप सागर में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था. वहीं, शाम 6:33 बजे दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. हालांकि, इनकी तीव्रता काफी कम रही. ऐसे में यह भूकंप सामान्य तौर पर लोगों को महसूस नहीं होते.

बता दें कि हाल के महीनों में तिब्बती पठार और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधियां बढ़ी हुई हैं. तिब्बत में 22 अक्टूबर को 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था. भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, उस भूकंप का केंद्र ल्हासा से करीब 400 किलोमीटर दूर था और इसकी गहराई 173 किलोमीटर दर्ज की गई थी.

यह भूकंप ऐसे समय आया था जब क्षेत्र पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव झेल रहा था. अगस्त में नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन से आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी. इस आपदा में नेपाल में 1,455 लोगों की मौत हुई थी, जबकि हजारों लोग लापता हुए थे. तिब्बत की ओर भी कई लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के लापता होने की खबरें सामने आई थीं.

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते तापमान, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और चरम मौसमी घटनाओं के कारण किंगहाई-तिब्बत पठार क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम लगातार बढ़ रहा है.

इनपुट-आईएएनएस

ये भी पढ़ें: चुनाव में ट्रंप की हार के बाद US में बड़ा इस्तीफा, हरमीत ढिल्लों ने छोड़ी कुर्सी, जानें कौन?

Published at : 06 Nov 2026 07:22 AM (IST)
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