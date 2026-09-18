भारत के बाद अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, ट्रंप से क्या कम करवा लेंगे टैरिफ?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे के बाद अब अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं. उनका अमेरिका दौरा 23 से 25 सितंबर तक प्रस्तावित है. इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है. ट्रंप ने 24 सितंबर को शी जिनपिंग के साथ बैठक होने की बात कही है.

यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दुनिया की दो बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकतों के बीच व्यापार, तकनीक, एआई, ताइवान और अन्य रणनीतिक मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं. ऐसे में शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत दोनों देशों के रिश्तों में तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

व्हाइट हाउस में ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात पर नजर

रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 24 सितंबर को वाशिंगटन में मुलाकात प्रस्तावित है. यह इस साल दोनों नेताओं की दूसरी शिखर बैठक होगी. बातचीत में व्यापार और शुल्क से जुड़े मुद्दों के साथ तकनीक, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े विषय भी अहम रह सकते हैं.

हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत के बाद जारी जानकारी में शी और ट्रंप की आगामी बैठक की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की. मंत्रालय ने इतना जरूर कहा कि दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने उच्चस्तरीय बातचीत को लेकर गहन चर्चा की.

ट्रंप-जिनपिंग के डिनर में एआई जगत के बड़े नाम

शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे का एक और खास पहलू व्हाइट हाउस में प्रस्तावित राजकीय रात्रिभोज है. रिपोर्टों के अनुसार इसमें एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर के कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं. ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग और क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन के इस डिनर में शामिल होने की योजना की खबरें सामने आई हैं. ओपनएआई ने ऑल्टमैन की मौजूदगी की पुष्टि की है, जबकि एनवीडिया और क्वालकॉम के अधिकारियों की ओर से भी उनकी संभावित मौजूदगी की जानकारी सामने आई है.

वांग यी और मार्को रुबियो के बीच फोन पर बातचीत

शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई. चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग यी ने कहा कि दोनों देशों को बराबरी, सम्मान और आपसी सहयोग की भावना के साथ उच्चस्तरीय बातचीत के अगले चरण की अच्छी तैयारी करनी चाहिए.

वांग ने कहा कि राष्ट्राध्यक्षों के बीच कूटनीति चीन-अमेरिका संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है. उन्होंने दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने, सहयोग आगे बढ़ाने, मतभेदों को संभालने और एक-दूसरे के अहम हितों का सम्मान करने की जरूरत बताई.

क्या बातचीत से कम होगा दोनों देशों के बीच तनाव?

शी जिनपिंग और ट्रंप की प्रस्तावित बैठक ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर कई अहम मतभेद हैं. रिपोर्टों के मुताबिक बातचीत में शुल्क व्यवस्था, व्यापार समझौते, चीन के दुर्लभ खनिजों के निर्यात और अमेरिकी तकनीक तक चीन की पहुंच जैसे मुद्दे उठ सकते हैं. ताइवान और मध्य पूर्व की स्थिति भी दोनों नेताओं की बातचीत का हिस्सा बन सकती है. ऐसे में इस बैठक से किसी एक मुद्दे पर तत्काल समाधान निकलता है या नहीं, यह बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा. फिलहाल दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों के बीच बातचीत और नेताओं के बीच प्रस्तावित मुलाकात को संवाद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

ईरान और अमेरिका को चीन ने दी संयम बरतने की सलाह

वांग यी और रुबियो की बातचीत में मध्य पूर्व की स्थिति पर भी चर्चा हुई. यह बातचीत वांग यी की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ मुलाकात के एक दिन बाद हुई. ईरानी विदेश मंत्री के साथ बैठक में वांग यी ने ईरान और अमेरिका से समझदारी और संयम बरतने की अपील की. उन्होंने जून में हुई अंतरिम शांति डील पर लौटने और ठोस बातचीत शुरू करने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का भी आह्वान किया.