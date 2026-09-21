गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, चीन को लेकर ट्रंप ने क्यों लिया यूटर्न? जानें

अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, चीन को लेकर ट्रंप ने क्यों लिया यूटर्न? जानें

डोनाल्ड ट्रंप के चीन को लेकर रुख में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है. पहले चीन को अमेरिकी उद्योगों के लिए खतरा बताने वाले ट्रंप अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने जा रहे हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

एक समय था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात चीन का जिक्र किए बिना नहीं करते थे. राष्ट्रपति चुनाव और अपने पहले कार्यकाल के दौरान वह बीजिंग पर अमेरिकी नौकरियां छीनने, कारखाने बंद कराने और मध्य वर्ग को कमजोर करने के आरोप लगाते रहे. लेकिन अब ट्रंप का चीन को लेकर रुख काफी बदल चुका है. वह इस सप्ताह व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी करने वाले हैं. उनके स्वागत और स्टेट डिनर की तैयारी है, जो आमतौर पर अमेरिका के करीबी सहयोगियों के लिए आयोजित किए जाते हैं.

शी गुरुवार को वाशिंगटन पहुंचेंगे. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, तकनीक, दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा होने की उम्मीद है. लेकिन खास बात सिर्फ यह नहीं है कि दोनों नेता किन मुद्दों पर बात करेंगे, बल्कि यह भी है कि ट्रंप अब शी के बारे में किस तरह बात कर रहे हैं. ट्रंप ने इस महीने कहा, "वह एक महान व्यक्ति हैं. हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं. चीन एक प्रतिस्पर्धी है, लेकिन राष्ट्रपति शी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं."

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
हिंद महासागर में धमाका करेगा ईरान, ट्रंप को चेतावनी, कहा- 'निशाने पर...'
हिंद महासागर में धमाका करेगा ईरान, ट्रंप को चेतावनी, कहा- 'निशाने पर US शिप'
विश्व
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
विश्व
रूस इलेक्शन: धमाकेदार जीत की ओर पुतिन, 'यूनाइटेड रशिया' रुझानों में आगे
रूस इलेक्शन: धमाकेदार जीत की ओर पुतिन, 'यूनाइटेड रशिया' रुझानों में आगे
विश्व
'मैं पूरे देश को तबाह...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी
'मैं पूरे देश को तबाह...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी

‘अमेरिका फर्स्ट’ से बातचीत तक कैसे पहुंचा ट्रंप का रुख?

2025 में सत्ता में लौटने के बाद ट्रंप का शुरुआती रुख चीन को लेकर टकराव वाला था. उन्होंने चीनी सामान पर शुल्क बढ़ाए, और ज्यादा शुल्क लगाने की धमकी दी. उनकी सरकार ने चीनी तकनीक पर प्रतिबंध भी कड़े किए और बीजिंग की आर्थिक नीतियों में बदलाव लाने की कोशिश की.

चीन पीछे नहीं हटा. इसके बजाय उसने रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया. ये सामग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा प्रणालियों के लिए जरूरी हैं. नतीजा किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत के बजाय बातचीत के रूप में सामने आया.

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार माइकल कोव्रिग ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि ट्रंप ने चीन को लेकर अपना रुख इसलिए बदला क्योंकि अत्यधिक शुल्क और निर्यात प्रतिबंधों का शुरुआती प्रयास सफल नहीं हुआ. उनके मुताबिक, दोनों नेता प्रभाव और दबाव की ताकत आजमा रहे थे और इस मुकाबले में चीन मजबूत स्थिति में रहा.

टैरिफ से चीन की ताकत खत्म नहीं हुई

ट्रंप अब भी मानते हैं कि व्यापार युद्ध में अमेरिका के पास बढ़त है, लेकिन चीन के साथ अनुभव ने दिखाया कि केवल दबाव बढ़ाने से हर समस्या का समाधान नहीं होता. चीन इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और दूसरी उन्नत तकनीकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके उत्पाद दुनियाभर के बाजारों में पहुंच रहे हैं.

रेयर अर्थ और AI में चीन की बढ़त

चीन का प्रभाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है. रेयर अर्थ और उनके प्रसंस्करण की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की बड़ी भूमिका है. इनकी आपूर्ति सीमित होने पर दूसरे देशों के उद्योग प्रभावित हो सकते हैं.

चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन और दूसरी रणनीतिक तकनीकों में भी तेजी से निवेश कर रहा है. अमेरिका रेयर अर्थ के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने और AI विकास को तेज करने की कोशिश कर रहा है. ट्रंप का कहना है कि AI की दौड़ में अमेरिका की रफ्तार कम होने से बीजिंग को फायदा हो सकता है.

अमेरिकी सहयोगियों से तनाव ने चीन को दिया मौका

इस रिश्ते में एक और पहलू अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के साथ ट्रंप के संबंध हैं. ट्रंप यूरोपीय नेताओं से कई मुद्दों पर टकरा चुके हैं, नाटो के कुछ पहलुओं पर सवाल उठा चुके हैं और कनाडा के साथ व्यापार विवाद में भी उलझे हैं.

माइकल कोव्रिग के मुताबिक, इससे चीन को फायदा उठाने का अवसर मिला है. उनका कहना है कि पश्चिमी देशों के कई नेता अब बीजिंग जाकर शी के साथ संबंध स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे ट्रंप से जुड़े विवादों पर ध्यान दे सकें. 

यह भी पढ़िएः वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
US China Relations XI JINPING DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हिंद महासागर में धमाका करेगा ईरान, ट्रंप को चेतावनी, कहा- 'निशाने पर...'
हिंद महासागर में धमाका करेगा ईरान, ट्रंप को चेतावनी, कहा- 'निशाने पर US शिप'
विश्व
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
विश्व
रूस इलेक्शन: धमाकेदार जीत की ओर पुतिन, 'यूनाइटेड रशिया' रुझानों में आगे
रूस इलेक्शन: धमाकेदार जीत की ओर पुतिन, 'यूनाइटेड रशिया' रुझानों में आगे
विश्व
'मैं पूरे देश को तबाह...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी
'मैं पूरे देश को तबाह...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
न्यूज़
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
ट्रेंडिंग
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
टेक्नोलॉजी
Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना
Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget