China Taiwan Relation: चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिन्तांग (KMT) की नेता चेंग ली-वुन से मुलाकात की है. इस बैठक में शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान को लेकर चीन के पुराने रुख को दोहराते हुए ‘एकजुटता’ और ‘एक परिवार’ की बात कही.

इस मुलाकात की जानकारी चीनी सरकारी मीडिया ने दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग में यह बैठक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित की गई.

दोनों ओर के लोग एक ही परिवार: शी जिनपिंग

बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेंग ली-वुन से कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चीनी और ताइवानी लोग एकजुट होंगे. उन्होंने कहा कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग चीनी हैं और संबंधों का भविष्य चीनी जनता के हाथों में है.

ताइवान विपक्षी नेता का ‘शांति मिशन’ दौरा

ताइवान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कुओमिन्तांग (KMT) की अध्यक्ष चेंग ली-वुन इस समय चीन के दौरे पर हैं. उन्होंने इस यात्रा को ‘शांति मिशन’ बताया है. इस दौरे का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना बताया जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब चीन ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है.

दुनिया में शांति और स्थिरता पर जोर

बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि आज की दुनिया पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं है और ऐसे समय में शांति बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने बातचीत के जरिए संबंध सुधारने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

चीन का दावा: ‘एक चीन नीति’ पर जोर

ताइवान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति ने दोहराया कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों ओर के लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं. यह बयान चीन की ‘एक चीन नीति’ को फिर से मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है.

अमेरिका का ताइवान को समर्थन

इस बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं होने के बावजूद उसका समर्थन जारी रखा है. अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समर्थक और हथियार आपूर्तिकर्ता माना जाता है. बीजिंग ने बार-बार वाशिंगटन से ताइवान को हथियार देने पर रोक लगाने की मांग की है.

ताइवान-चीन तनाव और मौजूदा हालात

ताइवान की मौजूदा सरकार चीन के विरोध में है. साल 2023 में दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रही थी. चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट के आसपास सैन्य गतिविधियां और दबाव बढ़ाता रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा गया है.