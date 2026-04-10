हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग...', शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, विपक्ष की नेता से की मीटिंग

'ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग...', शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, विपक्ष की नेता से की मीटिंग

China Taiwan Relation: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिन्तांग (KMT) की नेता चेंग ली-वुन से मुलाकात की.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

China Taiwan Relation: चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिन्तांग (KMT) की नेता चेंग ली-वुन से मुलाकात की है. इस बैठक में शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान को लेकर चीन के पुराने रुख को दोहराते हुए ‘एकजुटता’ और ‘एक परिवार’ की बात कही.

इस मुलाकात की जानकारी चीनी सरकारी मीडिया ने दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग में यह बैठक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित की गई.

दोनों ओर के लोग एक ही परिवार: शी जिनपिंग

बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेंग ली-वुन से कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चीनी और ताइवानी लोग एकजुट होंगे. उन्होंने कहा कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग चीनी हैं और संबंधों का भविष्य चीनी जनता के हाथों में है.

ताइवान विपक्षी नेता का ‘शांति मिशन’ दौरा

ताइवान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कुओमिन्तांग (KMT) की अध्यक्ष चेंग ली-वुन इस समय चीन के दौरे पर हैं. उन्होंने इस यात्रा को ‘शांति मिशन’ बताया है. इस दौरे का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना बताया जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब चीन ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है.

दुनिया में शांति और स्थिरता पर जोर

बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि आज की दुनिया पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं है और ऐसे समय में शांति बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने बातचीत के जरिए संबंध सुधारने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

चीन का दावा: ‘एक चीन नीति’ पर जोर

ताइवान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति ने दोहराया कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों ओर के लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं. यह बयान चीन की ‘एक चीन नीति’ को फिर से मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है.

अमेरिका का ताइवान को समर्थन

इस बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं होने के बावजूद उसका समर्थन जारी रखा है. अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समर्थक और हथियार आपूर्तिकर्ता माना जाता है. बीजिंग ने बार-बार वाशिंगटन से ताइवान को हथियार देने पर रोक लगाने की मांग की है.

ताइवान-चीन तनाव और मौजूदा हालात

ताइवान की मौजूदा सरकार चीन के विरोध में है. साल 2023 में दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रही थी. चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट के आसपास सैन्य गतिविधियां और दबाव बढ़ाता रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा गया है.

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Taiwan CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग...', शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, विपक्ष की नेता से की मीटिंग
'ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग...', शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, विपक्ष की नेता से की मीटिंग
विश्व
US Israel Iran War LIVE: इस्लामाबाद में US-ईरान वार्ता से पहले पाकिस्तान पहुंचा यूएस का स्पेशल प्लेन, इजरायल ने लेबनान पर तेज किए हमले
LIVE: इस्लामाबाद में US-ईरान वार्ता से पहले पाकिस्तान पहुंचा यूएस का स्पेशल प्लेन
विश्व
Iran US Ceasefire: बीच हवा में 1600 करोड़ का अमेरिकी ड्रोन गायब! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर रहस्यमयी तरीके से हुआ लापता
बीच हवा में 1600 करोड़ का अमेरिकी ड्रोन गायब! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर रहस्यमयी तरीके से हुआ लापता
विश्व
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का इस्तीफा, कैश कांड में आया था नाम
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का इस्तीफा, कैश कांड में आया था नाम
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
विश्व
US Iran War Ceasefire: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Mughal Emperors Death History: अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget