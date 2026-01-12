अमेरिका या रूस... दुनिया के जिन देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल, वो किसकी ओर? देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दुनिया में जिन देशों के पास कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं, उनकी वैश्विक राजनीति में भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कच्चे तेल को दुनिया में बहुत बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाता है. इसके जरिए सऊदी अरब, रूस, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था भी काफी बड़ी है. वहीं, तेल के विशाल भंडार से संपन्न इन देशों का झुकाव दुनिया के दो महाशक्ति देश, अमेरिका और रूस, की तरफ खास तौर पर देखने को मिलता है. ऐसे में आज हम दुनिया के उन 10 तेल संपन्न देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका रूस या अमेरिका की ओर झुकाव है.

दुनिया के किन देशों में हैं तेल के सबसे विशाल भंडार

वेनेजुएला- दुनिया में 303.22 बिलियल बैरल के साथ कच्चे तेल का सबसे विशाल भंडार वेनेजुएला में है, जहां अमेरिका की ओर से हाल ही सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और देश के तेल पर कब्जा किया गया है. हालांकि, वेनेजुएला का लंबे समय से रूस की ओर झुकाव रहा है. रूस ने वेनेजुएला को हथियार, निवेश और कूटनीतिक रूप से समर्थन दिया है.

