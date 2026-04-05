हैप्पीनेस की दौड़ में पीछे ये देश, एशिया-मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा संकट, जानें भारत का नंबर

दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची जारी हो चुकी है. हालांकि, इसमें कुछ ऐसे देश शामिल है, जो सबसे ज्यादा नीचे हैं. अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और लेबनान जैसे देशों में हालात काफी खराब बताए गए हैं. यह रिपोर्ट सिर्फ पैसे या अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी कई बातों को देखकर तैयार की गई है. इसमें जीवन से संतुष्टि और सामाजिक हालात जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार कई देशों का स्कोर 4 से भी नीचे चला गया है, जो बताता है कि वहां के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं. खास तौर पर अफगानिस्तान का स्कोर सबसे कम है, जो इस सूची में सबसे नीचे है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, अफगानिस्तान 147वें स्थान पर है और उसका स्कोर सिर्फ 1.446 है. इसमें −2.594 की गिरावट दर्ज की गई है, जो सबसे ज्यादा है. इसका मतलब है कि वहां हालात तेजी से खराब हुए हैं. वहां की जिंदगी आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी सुविधाओं की कमी से प्रभावित है. इस सूची में भारत 116वें स्थान पर काबिज है.

अफ्रीका के देशों की स्थिति

सिएरा लियोन 146वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.251 है और इसमें −1.067 की गिरावट आई है. यह देश कई सालों से संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और ढांचे जैसी सुविधाओं पर दबाव बना हुआ है. मलावी 145वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.284 है और −0.829 की गिरावट दर्ज की गई है. यहां आर्थिक सीमाएं, मौसम से जुड़ी समस्याएं और संसाधनों की कमी लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं. खासकर गांवों में हालात ज्यादा कठिन बताए जाते हैं.

जिम्बाब्वे 144वें स्थान पर है और इसमें −1.481 की बड़ी गिरावट आई है. यहां लंबे समय से आर्थिक अस्थिरता और मुद्रा की समस्या बनी हुई है. रोजमर्रा की जिंदगी अनिश्चित रहती है और रोजगार की भी कमी है. बोत्सवाना 143वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.464 है और −0.506 की गिरावट आई है. इसे आम तौर पर स्थिर देश माना जाता है, लेकिन अब यहां भी असमानता और आर्थिक बदलाव के संकेत दिख रहे हैं.

मिडिल ईस्ट देशों की रैकिंग

यमन 142वें स्थान पर है और उसका स्कोर 3.532 है, जिसमें −0.522 की गिरावट आई है. यहां लंबे समय से संघर्ष और मानवीय संकट चल रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है. लेबनान 141वें स्थान पर है और उसका स्कोर 3.723 है, जिसमें −1.208 की गिरावट आई है. यहां आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और लोगों में असंतोष बढ़ा है. रोजमर्रा की सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं.

महंगाई और बढ़ती लागत बनी परेशानी

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 140वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.761 है और −0.817 की गिरावट आई है. यहां प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन विकास संतुलित नहीं है. कुछ क्षेत्रों में संघर्ष और कमजोर प्रशासन भी बड़ी समस्या है. मिस्र 139वें स्थान पर है और उसका स्कोर 3.862 है, जिसमें −0.411 की गिरावट आई है. यहां महंगाई और बढ़ती लागत लोगों की परेशानी का कारण है, भले ही कुछ क्षेत्रों में विकास हो रहा हो. तंजानिया 138वें स्थान पर है और इस सूची में ऐसा देश है जिसमें थोड़ा सुधार (+0.132) देखा गया है. इसका स्कोर 3.902 है, जो अभी भी कम है, लेकिन स्थिति में हल्का सुधार दिख रहा है.

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