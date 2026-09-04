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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्लूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की बर्बरता, 25 लोग लापता, एक महिला की मौत

ब्लूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की बर्बरता, 25 लोग लापता, एक महिला की मौत

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) के साथ बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सशस्त्र बल अपने सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं. POK में पाक सेना की फायरिंग में अब तक करीब 133 लोगों की मौत हो चुकी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Sep 2026 05:48 PM (IST)
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  • मानवाधिकार संगठन ने घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में प्रदर्शनकारियों के लगातार जारी विरोध और पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही गोलीबारी की कार्रवाइयों के बीच एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को बलूचिस्तान के खुजदार जिले के जेहरी इलाके में पाकिस्तानी सैन्य अभियानों के तेज होने की कड़ी निंदा की है. संगठन ने आरोप लगाया है कि रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इसके अलावा, 25 नागरिकों को जबरन लापता कर दिया गया है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, बलोच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि एक महिला पानी लेने गई थी, जिसकी पाकिस्तानी बलों के कथित ड्रोन हमले में मौत हो गई. वहीं, दो अन्य लोग के घायल होने की सूचना है, जिसमें एक महिला भी शामिल है. हालांकि, संगठन ने कहा कि मृतका की पहचान और घायलों की मौजूदी स्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है.

कर्फ्यू की वजह से जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल

मानवाधिकार संगठन ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर 25 स्थानीय लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें जबरन लापता कर दिया है. यह घटना जेहरी में लंबे समय से जारी कर्फ्यू के बीच हुई है, जो कथित तौर पर कई महीनों से लागू है. 

BVJ ने कहा, ‘कर्फ्यू की वजह से जेहरी में मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया है, जिससे प्रभावित समुदायों के साथ किसी भी तरफ से कम्युनिकेशन स्थापित करना मुश्किल हो गया है. साथ ही, जिन लोगों को जबरन लापता कर दिया गया है, उनके बारे में कोई भी भरोसेमंद जानकारी जुटाना, जो कथित रूप से घायल हुए हैं या मारे गए है, मुश्किल हो गया है.

संगठन ने मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच की अपील की

वहीं, पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई में 25 लोगों के जबरन लापता होने और एक महिला की हत्या की निंदा करते हुए BVJ ने कहा, ‘नागरिकों को निशाना बनाना, लोगों को जबरन गायब करना और सूचना के साथ कम्युनिकेशन तक लोगों की पहुंच को बाधित करना गंभीर मानवाधिकार चिंताएं पैदा करता है. इसकी तुरंत और स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए.’ BVJ ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से जेहरी में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने की अपील की. 

यह भी पढ़ेंः 'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 04 Sep 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Balochistan Pakistan PoK PAKISTAN Army
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