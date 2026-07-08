तुर्किए को F-35 बेचेगा अमेरिका? NATO समिट में ट्रंप ने दिया जवाब, सुनकर भड़क उठेंगे नेतन्याहू 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किए को बड़ा ऑफर दिया है. ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन तुर्किए को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 बेचने पर विचार करेगा. अमेरिका ने 2019 में तुर्किए को F-35 फाइटर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था क्योंकि अंकारा ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे.

नाटो समिट के दौरान एर्दोगन के बगल में बैठे हुए ट्रंप ने कहा, 'यह एक ऐसा फैसला है जो हम लेने वाले हैं. यह एक शानदार प्लेन है, अब तक का सबसे बेहतरीन विमान है और निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे.'

F-35 प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है तुर्किए

तुर्किए काफी समय से चाहता है कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में उसे शामिल करे. वो अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहा है. अंकारा को उम्मीद है कि ट्रंप के इस दौरे में उसे इसमें शामिल होने की मंजूरी मिल सकती है.

व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने कही थी ये बात



पिछले सितंबर में जब दोनों नेता व्हाइट हाउस में मिले थे, तब दोनों ने इस मामले को यहीं समाप्त करने की इच्छा जताई थी, हालांकि प्रतिबंध हटाना यूएस संसद का फैसला है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह 'काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट' यानी CAATSA प्रतिबंध हटाएंगे तो ट्रंप ने कहा- 'हम प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं.'

ट्रंप ने तुर्किए के प्रतिबंधों पर क्या कहा?



अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'हम दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते.' उनके बगल में बैठे एर्दोगन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ट्रंप इस मुद्दे को सुलझा लेंगे और विवाद को समाप्त कर देंगे. तुर्किए के राष्ट्रपति ने कहा, 'इस मुद्दे पर ट्रंप हमेशा अपने वादे पर कायम रहते हैं. मुझे भरोसा है कि नाटो समिट में F-35 को लेकर भी अनुकूल हल निकलेगा.'

नेतन्याहू ने किया तुर्किए को F-35 बेचने का विरोध

जहां ट्रंप तुर्किए को F-35 प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, वहीं इजरायल इसके विरोध में है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन से तुर्किए को विमान न देने की अपील की है. नेतन्याहू ने कहा कि इससे क्षेत्र में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा.

फॉक्स न्यूज पर नेतन्याहू ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि उन्हें F-35 या उनके लड़ाकू विमानों के लिए इंजन दिए जाने चाहिए क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो इजरायली एयर सुपीरियटी और साथ ही मुझे लगता है कि अमेरिका की स्थिति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है.'

ट्रंप से क्या चाहता है तुर्किए?

वहीं एर्दोगन ट्रंप के साथ अपने अच्छे रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं. दरअसल तुर्किए ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को अपना समर्थन दिया था, अब वो चाहते हैं कि अमेरिका तुर्किए को 5 F-35 फाइटर जेट की डिलीवरी कर दे, जिसके लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है.