तुर्किए को F-35 बेचेगा अमेरिका? NATO समिट में ट्रंप ने दिया जवाब, सुनकर भड़क उठेंगे नेतन्याहू 

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतुर्किए को F-35 फाइटर जेट बेचेगा अमेरिका? NATO समिट में ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर भड़क उठेंगे नेतन्याहू 

तुर्किए को F-35 फाइटर जेट बेचेगा अमेरिका? NATO समिट में ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर भड़क उठेंगे नेतन्याहू 

तुर्किए काफी समय से चाहता है कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में उसे शामिल करे. वो अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहा है.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 08 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किए को बड़ा ऑफर दिया है. ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन तुर्किए को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 बेचने पर विचार करेगा. अमेरिका ने 2019 में तुर्किए को F-35 फाइटर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था क्योंकि अंकारा ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे.

नाटो समिट के दौरान एर्दोगन के बगल में बैठे हुए ट्रंप ने कहा, 'यह एक ऐसा फैसला है जो हम लेने वाले हैं. यह एक शानदार प्लेन है, अब तक का सबसे बेहतरीन विमान है और निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे.'

F-35 प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है तुर्किए 

तुर्किए काफी समय से चाहता है कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में उसे शामिल करे. वो अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहा है. अंकारा को उम्मीद है कि ट्रंप के इस दौरे में उसे इसमें शामिल होने की मंजूरी मिल सकती है. 

व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने कही थी ये बात
 
पिछले सितंबर में जब दोनों नेता व्हाइट हाउस में मिले थे, तब दोनों ने इस मामले को यहीं समाप्त करने की इच्छा जताई थी, हालांकि प्रतिबंध हटाना यूएस संसद का फैसला है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह 'काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट' यानी CAATSA प्रतिबंध हटाएंगे तो ट्रंप ने कहा- 'हम प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं.'

ट्रंप ने तुर्किए के प्रतिबंधों पर क्या कहा?  
 
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'हम दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते.' उनके बगल में बैठे एर्दोगन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ट्रंप इस मुद्दे को सुलझा लेंगे और विवाद को समाप्त कर देंगे. तुर्किए के राष्ट्रपति ने कहा, 'इस मुद्दे पर ट्रंप हमेशा अपने वादे पर कायम रहते हैं. मुझे भरोसा है कि नाटो समिट में F-35 को लेकर भी अनुकूल हल निकलेगा.'

नेतन्याहू ने किया तुर्किए को F-35 बेचने का विरोध

जहां ट्रंप तुर्किए को F-35 प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, वहीं इजरायल इसके विरोध में है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन से तुर्किए को विमान न देने की अपील की है. नेतन्याहू ने कहा कि इससे क्षेत्र में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा. 

फॉक्स न्यूज पर नेतन्याहू ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि उन्हें F-35 या उनके लड़ाकू विमानों के लिए इंजन दिए जाने चाहिए क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो इजरायली एयर सुपीरियटी और साथ ही मुझे लगता है कि अमेरिका की स्थिति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है.'

ट्रंप से क्या चाहता है तुर्किए?

वहीं एर्दोगन ट्रंप के साथ अपने अच्छे रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं. दरअसल तुर्किए ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को अपना समर्थन दिया था, अब वो चाहते हैं कि अमेरिका तुर्किए को 5 F-35 फाइटर जेट की डिलीवरी कर दे, जिसके लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है.

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Turkey Recep Tayyip Erdoğan US NEWS F- 35
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए को F-35 फाइटर जेट बेचेगा अमेरिका? NATO समिट में ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर भड़क उठेंगे नेतन्याहू 
तुर्किए को F-35 बेचेगा अमेरिका? NATO समिट में ट्रंप ने दिया जवाब, सुनकर भड़क उठेंगे नेतन्याहू 
विश्व
Iran-US War: अमेरिकी एयरस्ट्राइक का ईरान ने दिया जवाब, IRGC बोली- US के 85 सैन्य ठिकानों को पहुंचाया नुकसान
अमेरिकी एयरस्ट्राइक का ईरान ने दिया जवाब, IRGC बोली- US के 85 सैन्य ठिकानों को पहुंचाया नुकसान
विश्व
US-Iran War LIVE: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का दावा- बहरीन और कुवैत में धुआं-धुआं किए US के 85 सैन्य ठिकाने
LIVE: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का दावा- बहरीन और कुवैत में धुआं-धुआं किए US के 85 सैन्य ठिकाने
विश्व
PoK में 29वें दिन भी उबाल! पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग,8 जुलाई का दिया अल्टीमेटम
PoK में 29वें दिन भी उबाल! पाक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, 8 जुलाई का अल्टीमेटम
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: भारी बारिश में मुंबई की 2 झीलें ओवरफ्लो, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
Live: भारी बारिश में मुंबई की 2 झीलें ओवरफ्लो, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ऑटो
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget