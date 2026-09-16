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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: धरती तो छोड़िए अमेरिका ने अंतरिक्ष में तैनात किए हथियार, सैन्यीकरण पर क्या कहता है कानून?

Xप्लेन: धरती तो छोड़िए अमेरिका ने अंतरिक्ष में तैनात किए हथियार, सैन्यीकरण पर क्या कहता है कानून?

अब बाहरी अंतरिक्ष केवल शांतिपूर्ण खोज और विज्ञान की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक मोर्चा बन गया है जहां देश सीधे तौर पर एक-दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 16 Sep 2026 08:18 AM (IST)
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धरती के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे युद्धों और तनावों ने पहले ही वैश्विक शांति को खतरे में डाल रखा है. लेकिन अब जो नया खतरा सामने आया है, उसने मानवता की चिंताएं और बढ़ा दी हैं. यह नया खतरा अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को लेकर है. दुनिया के ताकतवर देश जैसे अमेरिका, चीन और रूस अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी महाशक्तियां है और अब वो अंतरिक्ष को केवल वैज्ञानिक खोज और रिसर्च की जगह नहीं, बल्कि एक नए युद्ध-क्षेत्र के रूप में देख रही हैं.

अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसकी स्पेस फोर्स के पास ऑर्बिट में तैनात हथियार मौजूद हैं. 14 सितंबर को एयर, स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वायुसेना सचिव ट्रोय मेंक ने यह खुलासा किया. उन्होंने कहा कि स्पेस फोर्स के पास 'ऑन-ऑर्बिट स्पेस कंट्रोल वेपन्स' हैं जो संयुक्त बलों को दुश्मन की कार्रवाइयों से बचाने में सक्षम हैं.

हाल के वर्षों में एंटी-सैटेलाइट मिसाइलें, सैटेलाइट-जैमिंग (सिग्नल जाम करने वाली तकनीक) और अंतरिक्ष में हथियारों के परीक्षण तेजी से बढ़े हैं. इस बदलाव ने पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है.

अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाले पुराने कानून और आज की सच्चाई

आज अंतरिक्ष को संभालने वाला मुख्य अंतरराष्ट्रीय कानून 1967 की 'आउटर स्पेस ट्रीटी' (OST) है. हैरानी की बात यह है कि इस संधि को उस दौर में बनाया गया था जब अंतरिक्ष तकनीक आज के मुकाबले बहुत शुरुआती अवस्था में थी.

इस पुरानी संधि का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष और चांद जैसी जगहों पर परमाणु या सामूहिक तबाही मचाने वाले हथियार न रखे जाएं. लेकिन पिछले कुछ दशकों में तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि आज के खतरों के आगे ये पुराने कानून बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं. आज के शक्तिशाली देश इन पुराने नियमों का सीधा उल्लंघन किए बिना ही अंतरिक्ष में खतरनाक हथियार चुपचाप तैयार कर रहे हैं.

अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से जुड़ी 10 बड़ी बातें

इस पूरे संकट को और अधिक गहराई से समझने के लिए इन 10 प्रमुख बिंदुओं पर गौर करना जरूरी है

रणनीतिक बदलाव: अब बाहरी अंतरिक्ष केवल शांतिपूर्ण खोज और विज्ञान की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक मोर्चा बन गया है जहां देश सीधे तौर पर एक-दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं.

शीत युद्ध की विरासत: आज के अंतरिक्ष नियम मुख्य रूप से 1967 की 'आउटर स्पेस ट्रीटी' पर टिके हैं, जो पुराने समय की प्राथमिकताओं के हिसाब से बनाए गए थे.

परमाणु हथियारों पर रोक: 1967 की यह संधि देशों को अंतरिक्ष में या चांद जैसे खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार (WMD) तैनात करने से सख्ती से रोकती है.

पारंपरिक हथियारों की कमी: इस संधि की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह कक्षा में पारंपरिक हथियारों, लेजर गन या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों को रोकने में पूरी तरह नाकाम है.

काउंटर-स्पेस तकनीक का उभार: आज के सैन्यीकरण का केंद्र "काउंटर-स्पेस" तकनीक है, जिसमें दुश्मन के उपग्रहों को गिराने वाली मिसाइलें (ASAT) और साइबर हमले शामिल हैं.

दोहरे उपयोग की दुविधा: आज अधिकांश रॉकेट और सैटेलाइट ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल पढ़ाई-लिखाई, मौसम और इंटरनेट के साथ-साथ सेना के लिए भी होता है. इससे यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कौन सा उपकरण विशुद्ध रूप से सैन्य है.

चंद्रमा की सुरक्षा का अभाव: साल 1979 के 'मून एग्रीमेंट' ने चांद पर सैन्य अड्डों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों ने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए.

अंतरिक्ष पर अत्यधिक निर्भरता: आज अमेरिका और अन्य विकसित देश अपनी सेना, संचार और जीपीएस (GPS) के लिए पूरी तरह अंतरिक्ष पर निर्भर हैं. यही वजह है कि उनके लिए अंतरिक्ष में हमला होना बहुत बड़ा खतरा है.

राजनयिक गतिरोध: संयुक्त राष्ट्र में अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने के लिए जितनी भी कूटनीतिक कोशिशें (PAROS) हुईं, वे देशों के आपसी अविश्वास के कारण अटक गई हैं.

सुधार की सख्त जरूरत: अंतरिक्ष विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर समय रहते नए और कड़े नियम नहीं बनाए गए, तो अंतरिक्ष में जरा सी गलतफहमी या टक्कर से अंतरिक्ष में कचरे का ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाएगा कि भविष्य में कोई भी सैटेलाइट सुरक्षित नहीं बचेगा.

वक्त रहते कदम उठाने की जरूरत

धरती पर हथियारों की होड़ ने पहले ही इंसानियत को कई बार संकट में डाला है. यदि अब अंतरिक्ष को भी युद्ध का मैदान बनने से नहीं रोका गया, तो इसके परिणाम पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी हो सकते हैं. दुनिया के देशों को अपनी आपसी राजनीति और प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर अंतरिक्ष के लिए एक नया, मजबूत और साझा सुरक्षा ढांचा तैयार करना होगा, ताकि ब्रह्मांड की शांति हमेशा बनी रहे.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:18 AM (IST)
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