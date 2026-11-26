भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश अब अमेरिका के निशाने पर है. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसी योजनाओं के जरिए भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और आयात पर निर्भरता घटाने में जुटा है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत की इसी औद्योगिक रणनीति को अमेरिकी कारोबार और रोजगार के लिए खतरा बता रहा है.

अमेरिका का तर्क है कि भारत में घरेलू मांग से ज्यादा उत्पादन की क्षमता विकसित की जा रही है. इससे बचा हुआ माल दूसरे देशों में निर्यात होगा और अमेरिकी कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इसी आधार पर अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, व्यापार समझौता होने पर इसे 17 प्रतिशत तक रखने की संभावना जताई गई है.

क्या है अमेरिका का अतिरिक्त उत्पादन वाला तर्क?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत भारत की औद्योगिक और व्यापार नीतियों की जांच की है. उसकी 126 पन्नों की रिपोर्ट में भारत की नीतियों को अनुचित बताते हुए कहा गया है कि सरकारी प्रोत्साहन और हस्तक्षेप से उत्पादन क्षमता घरेलू बाजार की जरूरत से अधिक बढ़ रही है.

अमेरिका के मुताबिक, अगर किसी देश की घरेलू मांग 60 इकाई है, लेकिन उसकी फैक्ट्रियां 100 इकाई उत्पादन करने में सक्षम हैं, तो अतिरिक्त उत्पादन सामान्य बाजार मांग के कारण होने पर समस्या नहीं है. लेकिन सरकारी सब्सिडी, वित्तीय मदद और नीतिगत प्रोत्साहन के कारण कंपनियां मांग से ज्यादा उत्पादन करती हैं, तो इसे संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता माना जाता है. ऐसे में कंपनियां अतिरिक्त माल निर्यात करती हैं, जिससे दूसरे देशों के निर्माताओं पर कीमतों और प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ता है.

मेक इन इंडिया और पीएलआई से अमेरिका को क्या परेशानी?

यूएसटीआर की रिपोर्ट में मेक इन इंडिया को सीधे तौर पर निशाने पर लिया गया है. अमेरिका का कहना है कि भारत ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, भारत विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुंचाना चाहता है. इसके लिए मौजूदा उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना करना होगा.

पीएलआई योजना पर भी अमेरिका ने सवाल उठाए हैं. इसके तहत कंपनियों को उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है. अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि इससे बाजार की वास्तविक मांग के मुकाबले उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ सकती है.

वहीं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन, आयात निर्भरता कम करने और मजबूत आपूर्ति शृंखला बनाने की कोशिशों को भी अमेरिका वैश्विक व्यापार के लिए चुनौती मान रहा है.

आईबीईएफ भी अमेरिकी जांच के दायरे में

रिपोर्ट में इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) का भी उल्लेख है. इसकी स्थापना 1996 में वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक ट्रस्ट के रूप में हुई थी. इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना है. यह सरकारी विभागों, उद्योग संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ मिलकर भारतीय उत्पादों की पहचान मजबूत करता है. अमेरिका का दावा है कि इससे निर्यात आधारित उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और क्षमता बाजार की मांग से आगे निकल सकती है.

स्टील, सोलर और फार्मा जैसे क्षेत्र भी निशाने पर

अमेरिका की आपत्तियां केवल इन चार योजनाओं तक सीमित नहीं हैं. रिपोर्ट में पांच प्रमुख चिंताएं गिनाई गई हैं. इनमें औद्योगिक विस्तार की योजनाएं, श्रमिक अधिकारों का कमजोर संरक्षण, वित्तीय नीतियां, विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश की बाधाएं और गैर-बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं से आयात व निवेश के जरिए अतिरिक्त वैश्विक उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है.

रिपोर्ट में स्टील, सोलर, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को प्रमुख क्षेत्र बताया गया है. अमेरिका का कहना है कि भारत की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता घरेलू मांग से काफी आगे निकल चुकी है. वहीं, फार्मा और मेडिकल उपकरणों में सरकारी प्रोत्साहन, आयात नीतियों और विदेशी निवेश को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. आईसीटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से अमेरिकी कंपनियों के अवसर सीमित होने की आशंका जताई गई है.

चीन, श्रम लागत और बाजार में पहुंच का मुद्दा

अमेरिका की चिंता का एक बड़ा हिस्सा चीन से भी जुड़ा है. यूएसटीआर का कहना है कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं, खासकर चीन से आने वाले कच्चे माल, निवेश और आपूर्ति शृंखला पर निर्भर है. इससे भारतीय कंपनियों को कम लागत पर उत्पादन करने का लाभ मिलता है.

रिपोर्ट में भारत के श्रम कानूनों और श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों पर भी सवाल उठाए गए हैं. इसके मुताबिक, 2022 में भारत की विनिर्माण जीडीपी में श्रम की हिस्सेदारी 28.6 प्रतिशत थी, जो अमेरिका से करीब 19 प्रतिशत अंक कम थी. अमेरिका का तर्क है कि कम श्रम लागत से भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है.

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