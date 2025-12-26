US airstrike Nigeria: अमेरिका ने नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है. अमेरिकी वायुसेना ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक की है, जिसका वीडियो भी अमेरिका की ओर से जारी किया गया है. इस कार्रवाई की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दी.

इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के कारण को भी बताया है. ट्रंप ने ISIS आतंकियों को 'आतंकी कचरा' बताते हुए कहा कि यह संगठन इलाके में ईसाइयों को लगातार निशाना बना रहा था.

ईसाइयों पर हमलों को बताया अस्तित्व का संकट

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इन हमलों से पहले वह अक्टूबर और नवंबर में नाइजीरिया को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुके थे. उनके मुताबिक, नाइजीरिया में ईसाइयों पर हो रहे हमले एक तरह से नरसंहार जैसे हैं और इससे उनके अस्तित्व पर सीधा खतरा पैदा हो रहा है.

मासूम ईसाइयों की बेरहमी से हत्या का आरोप

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमले उन आतंकियों के खिलाफ किए गए हैं जो निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से उनकी हत्या कर रहे थे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, 'मैंने पहले ही इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रोका तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. आज रात वही हुआ. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई परफेक्ट स्ट्राइक कीं, जैसी सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है.' राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि उनके नेतृत्व में कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा.





.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

नाइजीरिया सरकार ने अमेरिका के साथ सहयोग की पुष्टि की

नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने इन हवाई हमलों की पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्रवाई नाइजीरिया और अमेरिका के बीच चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है. इस सहयोग के तहत खुफिया जानकारी साझा की जा रही है और रणनीतिक समन्वय के जरिए आतंकी संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है.