'वे मुझे फांसी पर लटका देंगे'! जंग के बीच पुतिन को जान का डर क्यों?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: 'वे मुझे फांसी पर लटका देंगे...', रूस-यूक्रेन जंग के बीच पुतिन को जान का डर क्यों?

Xप्लेन: 'वे मुझे फांसी पर लटका देंगे...', रूस-यूक्रेन जंग के बीच पुतिन को जान का डर क्यों?

पुतिन को डर है कि अगर उन्होंने पूरा डोनबास कब्जे में लिए बिना युद्ध खत्म किया, तो उन्हें 'फांसी पर लटका दिया जाएगा.' जब किसी शासक को अपनी जान का डर सताने लगता है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 02 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के मंच से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि रूस 'अपनी जीत पर यकीन' रखता है. लेकिन 31 अगस्त 2026 को छपी एक रिपोर्ट ने पुतिन के दावों की पोल खोल दी. असल में पुतिन को सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि रूस युद्ध हार जाएगा, बल्कि यह कि अगर उन्होंने पूरा डोनबास कब्जे में लिए बिना युद्ध खत्म किया, तो उन्हें करीबी लोग 'फांसी पर लटका देंगे.' यह रूसी सत्ता के सबसे भीतरी गलियारों से निकली एक चौंकाने वाली खबर है. क्या वाकई पुतिन को सत्ता और जान दोनों खतरे में हैं...

फांसी पर लटका देने वाला खुलासा

द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट 'Cornered: Vladimir Putin plans to escalate his war' यानी कोने में धकेला गया: व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध बढ़ाने की योजना बनाई छापी. रिपोर्ट में क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पुतिन ने अपने करीबी लोगों से एक बार कहा था, 'वे मुझे फांसी पर लटका देंगे.'

यह कोई सार्वजनिक बयान नहीं था. यह पुतिन के सबसे भीतरी दायरे में सबसे निजी पलों में कही गई बात थी. एक ऐसे शासक का बयान है जो अपनी ही सत्ता के खेल में फंस चुका है.

आखिर पुतिन को इतना डर क्यों?

रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन का डर दो स्तरों पर काम कर रहा है:

  • राजनीतिक अस्तित्व: रूसी सिस्टम की मूलभूत तर्कशक्ति है, 'कभी कमजोरी मत दिखाओ.' रूसी व्यवस्था हिंसा को तो सहन कर लेती है, लेकिन असफलता को माफ नहीं करती. अगर पुतिन ने डोनबास पर पूरा कब्जा किए बिना युद्ध खत्म किया, तो इसे असफलता माना जाएगा. एक कमजोर नेता रूसी सिस्टम में टिक नहीं सकता.
  • शारीरिक अस्तित्व: पुतिन को डर है कि अगर वह कमजोर दिखे, तो उनके खिलाफ रूस के ताकतवर लोगों में नाराजगी बढ़ सकती है. इससे उनकी सत्ता और जान दोनों खतरे में आ सकती हैं.

डोनबास पुतिन के लिए क्यों जरूरी है?

डोनबास यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को मिलाकर बनता है. यह यूक्रेन का सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र है और रूसी-भाषी आबादी का गढ़ रहा है. रूस का डोनबास के करीब 90% हिस्से पर कंट्रोल है. यानी सिर्फ 10% हिस्सा बाकी है. लेकिन वो 10% पुतिन की सत्ता और जान के लिए अहम है. इसकी 4 बड़ी वजह है:

  • जीत का पैमाना: द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, पूरे डोनबास पर कब्जा पुतिन के लिए वह 'न्यूनतम लक्ष्य' है, जिसके बिना वह किसी भी तरह जीत का दावा नहीं कर सकते. पुतिन का मानना है कि बिना डोनबास के युद्ध खत्म करना उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है. यानी डोनबास सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह पुतिन की 'जीत' की परिभाषा है.
  • रणनीतिक और प्रचारात्मक महत्व: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डोनबास 'प्रतिष्ठा का विषय, युद्ध के अर्थ का प्रचारात्मक प्रमाण और बातचीत के अगले चरण की संभावित कुंजी' है. पुतिन ने स्पष्ट किया है कि रूस को युद्ध समाप्त होने से पहले पूरे डोनेत्स्क पर कंट्रोल रखना चाहिए.
  • डेडलाइन का खेल: फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, 13 मई 2026 को वरिष्ठ रूसी कमांडरों ने पुतिन को भरोसा दिलाया कि सेना 2026 की सर्दियों तक पूरे डोनबास पर कब्जा कर सकती है. लेकिन हकीकत कुछ और है. यह लगभग 15वीं बार है जब डोनबास पर कब्जा करने की समय सीमा को टाला गया है. 29 अगस्त 2026 को यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख पावलो पालिसा ने खुलासा किया कि रूसी कमांडर अब समयसीमा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की लॉबी कर रहे हैं.
  • एस्टोनियाई खुफिया की चेतावनी: एस्टोनियाई खुफिया प्रमुख काउपो रोसिन ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में युद्ध रोकना कमजोरी का सबूत सकता है. रोसिन के मुताबिक, रूस के ताकतवर लोगों (जिनके पास पैसा, हथियार और सत्ता तक पहुंच है) की राय सार्वजनिक असंतोष से कहीं ज्यादा अहम है.  रोसिन ने यह भी कहा कि रूसी अभिजात वर्ग के भीतर अब 'कुल जीत' की बात नहीं हो रही है. इसके बजाय, लोग तेजी से युद्ध को खत्म करने पर चर्चा कर रहे हैं. यह बदलाव पुतिन के लिए खतरनाक संकेत है.

पुतिन का 'पलटवार': युद्ध बढ़ाने की योजना

पुतिन ने युद्ध बढ़ाने का रास्ता चुना है. रिपोर्ट में तीन बड़ी योजनाओं का खुलासा हुआ है:

1. 4 लाख और सैनिक भेजने की तैयारी

कीव पोस्ट के मुताबिक, पुतिन 4 लाख रूसियों को युद्ध के मैदान में भेजने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए नए आदेश की जरूरत नहीं है. सितंबर 2022 में हस्ताक्षरित लामबंदी डिक्री अभी भी लागू है. जो अधिकारियों को बिना नए राष्ट्रव्यापी आदेश के अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती की अनुमति देती है.

पेंजा इलाके में इस सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है. यहां सड़कों पर पुरुषों को हिरासत में लेकर जबरन युद्ध के लिए भेजा जा रहा है.

2. हाइब्रिड युद्ध और तोड़फोड़

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध और तोड़फोड़ बढ़ाने वाला है. पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को डर है कि मॉस्को यूरोपीय रक्षा निर्माण सुविधाओं पर हमले कर सकता है. हालांकि, उनका मानना है कि पुतिन NATO के साथ सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं.

3. ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रूस आने वाली सर्दियों में यूक्रेन की ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े हवाई हमलों की एक नई लहर शुरू कर सकता है.

4. CIA निर्देशक की यात्रा

रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन ने CIA निर्देशक जॉन रैटक्लिफ की हालिया सीक्रेट मॉस्को यात्रा को अमेरिकी झिझक का लक्षण माना. जैसे उन्होंने 2022 के आक्रमण से पहले पूर्व CIA निर्देशक विलियम बर्न्स की यात्रा को माना था. यानी पुतिन अमेरिकी कूटनीति को कमजोरी समझ रहे हैं. जो उन्हें और एस्केलेशन के लिए हिम्मत सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध को अपनी वर्तमान 'घिसाव' की स्थिति में जारी रखना भी क्रेमलिन के लिए कोई समाधान नहीं है. यह सिर्फ राज्य के खजाने को खाली कर रहा है और राजनीतिक पूंजी को जला रहा है. लेकिन युद्ध रोकना और भी खतरनाक है. इससे पुतिन की कमजोरी साबित होगी और रूसी व्यवस्था कमजोरी को माफ नहीं करती.

'कोई बाहरी पर्यवेक्षक पुतिन के दिमाग तक नहीं पहुंच सकता'

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोई बाहरी पर्यवेक्षक पुतिन के मानसिकता तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकता. लेकिन इस एस्केलेशन (युद्ध बढ़ाने) के पीछे के कारण 2022 के शुरुआती आक्रमण की तरह ही घरेलू मजबूरियां हैं. पुतिन का सबसे बड़ा लक्ष्य हमेशा से अपनी सत्ता और उसके साथ अपनी जान को बचाना रहा है.

पुतिन के डर की जड़ बढ़ती बैचेनी

रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेमलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि युद्ध के लिए जनता के मन में उदासीनता थी, वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है:

  • राज्य प्रचार में भरोसा घट रहा है.
  • युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर युद्ध-विरोधी संदेश बढ़ा रही है.
  • पुतिन की अनुमोदन रेटिंग गिर रही है.
  • लेवाडा सेंटर के मुताबिक, 57% रूसी नागरिक देश की स्थिति को 'तनावपूर्ण' मानते हैं.

एलीट क्लास का पल-पल बदलता मूंड

रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू रूसी एलीट क्लास के बदलते मूड से जुड़ा है.

रिपोर्ट के मुताबिक,  युद्ध में रूस की सबसे बड़ी समस्या अब आर्थिक नुकसान या मोर्चे पर फंसी सेना नहीं है, बल्कि लगातार बर्बाद हो रहा समय है. रूसी एलीट क्लास के भीतर एक बढ़ती हुई धारणा है कि 'सम्राट ने कपड़े नहीं पहने हैं.'

यानी जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता. वह अब धीरे-धीरे बयां हो रहा है. युद्ध एक नाकामी है और पुतिन के पास कोई ठोस जीत नहीं है.

यह मुहावरा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की 1837 की परी कथा 'द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स' से आया है. इसका मतलब है- एक स्पष्ट, चौंकाने वाली सच्चाई को पेश करना, जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 02 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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