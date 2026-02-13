हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'

कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'

बांग्लादेश चुनाव 2026 में बीएनपी (BNP) की बंपर जीत के बाद तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. 17 साल तक लंदन में निर्वासन काटने के बाद उनकी वापसी ने सबको चौंका दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 13 Feb 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के परिणाम के बाद जो एक नाम सुर्खियों में है, वह है तारिक रहमान का. जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने चुनाव में बंपर जीत दर्ज की है. माना जा रहा है कि वह 14 फरवरी (शनिवार) को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है. तारिक रहमान केवल उत्तराधिकारी भर नहीं हैं, मौजूदा दौर में देश के सबसे शक्तिशाली नेता के तौर उभरे हैं. रहमान को 'डार्क प्रिंस' के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं उनकी 5 बड़ी ताकतों के बारे में.

राजनीतिक रसूख के दबाव से उभरे

तारिक रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान और पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं. 1967 में जन्मे रहमान की राजनीतिक पहचान खास तौर से उनके परिवार के राजनीतिक रसूख को लेकर होती है. सत्ता के बोझ तले जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपनी पारिवारिक विरासत को बखूबी संभाला. उन्होंने अपने राजनीतिक उदय को पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह सुनिश्चित किया. शुरुआती दौर में ही वह बीएनपी और अवामी लीग के बीच के केंद्र में नजर आना शुरू हो गए.

पर्दे के पीछे से संभाली कमान

खालिदा जिया जब 2001 से 2006 तक बांग्लादेश में दूसरी बार प्रधानमंत्री रहीं तब एक प्रमुख संगठनात्मक रणनीतिकार के तौर पर तारिक रहमान ने पर्दे के पीछे से बखूबी मोर्चा संभाला. हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई औपचारिक तौर पर कोई सरकारी पद नहीं संभाला, फिर भी उन्हें पार्टी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता था. पार्टी पर पकड़ मजबूत करने के बाद वह बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए. विदेश में रहते हुए भी पार्टी पर उन्होंने कंट्रोल बनाए रखा.

देश छोड़ने के बाद भी पार्टी पर बनाए रखी पकड़

2008 में जब आम चुनाव हुए और अवामी लीग की जीत के साथ शेख हसीना प्रधानमंत्री बनीं तो रहमान ने व्यक्तिगत सुरक्षा और बीएनपी द्वारा प्रायोजित राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों का हवाला देते हुए बांग्लादेश छोड़ दिया और लंदन में बस गए. विदेश में रहने के बाद भी पार्टी पर कंट्रोल बनाए रखा और पार्टी की रणनीति का निर्देशन करते रहे.

संसद का सदस्य रहे बिना संभाली पार्टी

बीएनपी प्रमुख इससे पहले बांग्लादेश की संसद के सदस्य रूप में नहीं रहे. उन्होंने चुनावी पद संभालने की बजाय पार्टी पर नियंत्रण, संगठन को मजबूत बनाने पर फोकस किया. 17 साल बाद वह बांग्लादेश वापस लौटे और अवामी लीग की गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री पद की रेस के लिए मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे

भ्रष्टाचार के आरोप का मजबूती से सामना

अवामी लीग के शासनकाल में तारिक रहमान पर करप्शन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक कई गंभीर आरोप लगे. बांग्लादेशी कोर्ट ने कई मामलों में अनुपस्थिति के चलते उनको दोषी भी ठहराया लेकिन तारिक ने इनका सामना किया. उनके समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित मानते हैं.

दो सीटों से चुनाव लड़े, दोनों जगह से जीते

तारिक रहमान इस बार दो सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे और दोनों जगहों से जीत दर्ज की. उन्होंने ढाका-17 और बोगरा-6 सीट से परचम लहराया.

Published at : 13 Feb 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Bangladesh PM BNP Tarique Rahman Bangladesh Election 2026 Tarique
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'
कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'
दिल्ली NCR
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement

वीडियोज

New PMO Office: साउथ ब्लॉक से विदाई, अब ‘सेवा तीर्थ’ बनेगा PMO |ABPLIVE
Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'
कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'
दिल्ली NCR
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
ट्रेंडिंग
बेटी को वंदे भारत में बैठाया और फूट-फूटकर रोने लगे पापा, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
बेटी को वंदे भारत में बैठाया और फूट-फूटकर रोने लगे पापा, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
हेल्थ
Heart Disease Warning Signs: बीपी से लेकर सीढ़ियां चढ़ने तक, ये 4 तरीके बताएंगे कैसा है आपके दिल और आर्टरीज का हाल
बीपी से लेकर सीढ़ियां चढ़ने तक, ये 4 तरीके बताएंगे कैसा है आपके दिल और आर्टरीज का हाल
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget