Explained: जानिए कौन हैं फातिमा ज़हरा मंसूरी जो बनीं मोरक्को की पहली महिला प्रधानमंत्री, अरब दुनिया में नाम की धूम
मोरक्को में, जहां सत्ता के अंतिम अधिकार राजा के पास केंद्रित होते हैं, वहीं फ़ातिमा ज़हरा मंसूरी ने अपनी जमीनी पकड़, व्यावहारिक नीतियों और कूटनीतिक संतुलन के बल पर अपनी एक अमिट और स्वतंत्र पहचान गढ़ी है.
फ़ातिमा जहरा अल मंसूरी, इस नाम की चर्चा इन दिनों न सिर्फ अरब देशों में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है. ये नाम अचानक से वैश्विक राजनीति में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई हैं. मोरक्को के किंग मोहम्मद VI द्वारा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा, प्रशासनिक दक्षता और नेतृत्व शैली को लेकर दुनिया भर में बातें हो रही हैं. उन्होंने अपनी मध्यमार्गी 'ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी' (PAM) को हालिया संसदीय चुनावों में सबसे बड़ी जीत दिलाई और फुटबॉल प्रमुख फौजी लेकजा जैसे कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए सत्ता के शीर्ष पद तक पहुंच बनाई. ट्यूनीशिया की नजला बौडेन के बाद वह अरब जगत में किसी सरकार का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं.
संवैधानिक राजशाही वाले मोरक्को में, जहां सत्ता के अंतिम अधिकार राजा के पास केंद्रित होते हैं, वहीं फ़ातिमा ज़हरा मंसूरी ने अपनी जमीनी पकड़, व्यावहारिक नीतियों और कूटनीतिक संतुलन के बल पर अपनी एक अमिट और स्वतंत्र पहचान गढ़ी है.
शुरुआती जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और कानूनी दक्षता
फ़ातिमा ज़हरा मंसूरी का जन्म मोरक्को के ऐतिहासिक शहर माराकेश में एक बेहद प्रभावशाली और सम्मानित परिवार में हुआ था. उनके परिवार का राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है. उनके पिता, अब्दुल रहमान मंसूरी, लंबे समय तक माराकेश के पाशा (डिप्टी गवर्नर) रहे. इस पारिवारिक माहौल ने उन्हें बचपन से ही लोक प्रशासन, सरकारी कामकाज और स्थानीय शासन की बारीकियों को समझने का सीधा अवसर प्रदान किया.
उन्होंने फ्रांस जाकर उच्च शिक्षा हासिल की. उन्होंने मोंटपेलियर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली और इसके बाद पेरिस विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में विशेषज्ञता हासिल की.
मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय होने से पहले, उन्होंने माराकेश में एक सफल कमर्शियल लॉयर के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू की. रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट लॉ में उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें जटिल परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने, कठिन वार्ताओं को संभालने और निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता दी, जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की मजबूत नींव रखी.
माराकेश की पहली महिला मेयर
मंसूरी के राजनीतिक करियर का पहला बड़ा पड़ाव 2009 में आया, जब मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्हें माराकेश का मेयर चुना गया. वह इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर की मेयर बनने वाली पहली महिला और मोरक्को के इतिहास में किसी प्रमुख नगर परिषद का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला बनीं.
एक ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां पारंपरिक और अनुभवी पुरुष नेताओं का वर्चस्व था, उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शहरी आधुनिकीकरण, ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी.
अपने पहले सफल कार्यकाल के बाद, वह 2021 में एक बार फिर भारी जनसमर्थन के साथ माराकेश की मेयर चुनी गईं. इस जीत ने यह साबित कर दिया कि अफ्रीका के सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में से एक इस शहर की जनता का उन पर अटूट भरोसा कायम है.
राष्ट्रीय राजनीति में मंत्री पद
स्थानीय शासन में अपनी सफलता साबित करने के बाद, मंसूरी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान की. वह 'ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी' (PAM) की सह-संस्थापक और प्रमुख रणनीतिकार हैं. वर्तमान में वह पार्टी की नेशनल काउंसिल की अध्यक्ष हैं और इसके सामूहिक नेतृत्व का अहम हिस्सा हैं.
अक्टूबर 2021 में, किंग मोहम्मद VI ने उन्हें राष्ट्रीय क्षेत्र योजना, भूमि योजना, आवास और शहरी नीति मंत्री नियुक्त किया. इस मंत्री पद के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आवास और शहरी नवीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन किया. सितंबर 2023 में आए भीषण माराकेश-साफी भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिससे लाखों प्रभावित लोगों को राहत मिली.
अरब दुनिया में उनकी सराहना क्यों?
अरब जगत में, जहां शीर्ष कार्यकारी सरकारी पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से कम रहा है, वहां फ़ातिमा ज़हरा मंसूरी एक नई दिशा और उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं.
"आयरन लेडी" नहीं, बल्कि आम सहमति की नेता
पश्चिमी राजनीति की पारंपरिक "आयरन लेडीज़" (जैसे मार्गरेट थैचर), जो अक्सर कड़े, टकरावपूर्ण और अडिग रवैये के लिए जानी जाती थीं, के विपरीत मंसूरी को एक सर्वसम्मति बनाने वाली नेता माना जाता है. वह दृढ़ और कठोर निर्णय लेते समय भी संवाद, सुलभता, इमोशनल इंटेलिजेंस और कूटनीतिक सौहार्द का सहारा लेती हैं. बिना किसी विभाजनकारी हथकंडों के जटिल गठबंधनों को साथ लेकर चलने की उनकी शैली की वजह से विरोधी दलों में भी उनका गहरा सम्मान है.
व्यावहारिक आधुनिकता और परंपरा का संतुलन
मंसूरी अरब दुनिया की एक ऐसी प्रगतिशील सोच की संवाहक हैं जो अपनी सांस्कृतिक और इस्लामी विरासत का सम्मान करते हुए आधुनिक, भविष्योन्मुखी सुधारों को अपनाती है. वह संवैधानिक राजशाही के ढांचे के भीतर रहकर महिलाओं के कानूनी अधिकारों, आर्थिक आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय की वकालत करती हैं.
संकट प्रबंधन और जन-सेवा
चाहे माराकेश शहर का कायाकल्प हो या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के बाद ग्रामीण इलाकों का तेजी से पुनर्वास, उनके संकट प्रबंधन ने उन्हें एक भरोसेमंद प्रशासक के रूप में स्थापित किया है.
आज दुनियाभर में उनकी चर्फ़ाचा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ज़हरा अल मंसूरी केवल एक पद संभालने वाली राजनेता नहीं हैं, बल्कि वह आधुनिक अरब जगत में सुशासन, व्यावहारिकता और समावेशी नेतृत्व का नया चेहरा हैं.