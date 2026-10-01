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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: पायलट कैप्टन स्मित माछर कौन हैं जिन्होंने 180 यात्रियों की जान बचाई

Explained: पायलट कैप्टन स्मित माछर कौन हैं जिन्होंने 180 यात्रियों की जान बचाई

कैप्टन स्मित माछर एक अनुभवी भारतीय पायलट हैं, जो दुबई की एयरलाइन 'फ्लाईदुबई' के बोइंग 737 बेड़े में डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के तौर पर कार्यरत हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 01 Oct 2026 07:27 AM (IST)
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भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर ने 'फ्लाईदुबई' की एक फ्लाइट में हवा में होने वाले बड़े हादसे को टालकर लगभग 180 यात्रियों, जिनमें ज़्यादातर इजराइली नागरिक थे, उनकी जान बचाई. उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें दुनियाभर में हीरो की तरह देखा जा रहा है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर कई वैश्विक नेताओं ने उनकी बहादुरी को सलाम किया है. ऐसे में लोगों के मन में उत्सुकता है कि आखिर वो कौन हैं तो आइए जानते हैं उनके बारे में सबकुछ

कैप्टन स्मित माछर कौन हैं?

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कैप्टन स्मित माछर एक अनुभवी भारतीय पायलट हैं, जो दुबई की एयरलाइन 'फ्लाईदुबई' के बोइंग 737 बेड़े में डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के तौर पर कार्यरत हैं.

उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो वो भारत की स्पाइसजेट एयरलाइन में लगभग 11 साल (2011 से 2022) बिताने के बाद, वह जून 2022 में फ्लाईदुबई से जुड़े. स्पाइसजेट में उन्होंने 6,400 से ज़्यादा घंटे कमांड के रूप में उड़ान भरी और लाइन ट्रेनिंग कैप्टन व सीनियर कमांडर के तौर पर काम किया.

उनके पास बोइंग 737 बेड़े (जिसमें B737-800 और B737 MAX शामिल हैं) पर कुल 9,750 से ज़्यादा घंटे उड़ान भरने का व्यावसायिक अनुभव है.

स्मित माछर ने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट  से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है.

फ़्लाइट FZ1073 में हुई घटना

दुबई से तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' की फ़्लाइट FZ1073 में हवा में ही एक गंभीर सुरक्षा संकट पैदा हो गया. लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते समय, कॉकपिट के अंदर अचानक हिंसक झड़प हुई. को-पायलट जिसकी पहचान अधिकारियों ने ओमान के नागरिक के रूप में की है, उसने विमान के कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और प्लेन को तेजी से नीचे ले जाने की कोशिश की.

हाथापाई के दौरान आरोपी ने कैप्टन माछर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और हाथों में गंभीर चोटें आईं और काफी खून बहने लगा. इसके बावजूद, कैप्टन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कंट्रोल पूरी तरह से हमलावर के हाथों में जाने से रोके रखा. विमान लगभग एक मिनट के भीतर 14,000 से 17,000 फ़ीट तक तेजी से नीचे गिरा.

कैप्टन माछर ने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर क्रू और यात्रियों को सचेत किया. विमान में सवार यात्रियों और ऑन-बोर्ड मौजूद अन्य ड्यूटी-ऑफ पायलटों की मदद से हमलावर को काबू में किया गया. इसके बाद प्लेन को सुरक्षित रूप से सऊदी अरब के तबुक में प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअज़ीज़ एयरपोर्ट की ओर मोड़कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

ग्लोबल पहचान बनी

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन माछर, साहसी यात्रियों और क्रू सदस्यों का आभार जताते हुए कहा, "मैं इन नायकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने असाधारण सूझबूझ और हिम्मत दिखाई. उन्होंने कई जानें बचाईं और एक बड़ी तबाही को टाल दिया.''

उड़ान के दौरान ही प्लेन में मौजूद एक इजराइली डॉक्टर ने कैप्टन माछर के ज़ख्मों का प्राथमिक इलाज किया. सऊदी अरब में सुरक्षित लैंडिंग के बाद, कैप्टन माछर को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ और डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है.

ट्रंप ने भारतीय पायलट को 'हीरो' कहा
मच्छर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने भी तारीफ की है. ट्रंप ने उन्हें "हीरो" बताया, क्योंकि उन्होंने अपने को-पायलट के चाकू से किए गए हमले का मुक़ाबला किया था. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा उन्हें जानकारी दी थी कि हमले के बाद भारतीय नागरिक मच्छर की हालत "बहुत खराब" थी. नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए ट्रंप ने कहा, "पायलट की हालत बहुत खराब थी; मुझे लगता है कि अभी भी उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने जो सूझबूझ दिखाई, वह अद्भुत थी; एक तरह से वे हीरो हैं."

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 01 Oct 2026 07:19 AM (IST)
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