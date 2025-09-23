हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज; जानें क्या कहा?

'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज; जानें क्या कहा?

World Health Organization: ट्रंप ने दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान पैरासिटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है. डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इन दावों के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि गर्भवती महिलाओं को पैरासिटामोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने जवाब दिया है. ट्रंप ने दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान पैरासिटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म और ADHD (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) का खतरा बढ़ सकता है.

ट्रंप के दावे को डब्ल्यूएचओ ने खारिज किया

डब्ल्यूएचओ ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान पैरासिटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म बढ़ने के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं. WHO का कहना है कि पैरासिटामोल को प्रेग्नेंसी में सुरक्षित माना जाता है, जब इसे डॉक्टर की सलाह से लिया जाए.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता तारिक जासारेविक ने जेनेवा में कहा, "टीकों से ऑटिज्म नहीं होता है, बल्कि उससे जानें बचाई जाती है. यह एक ऐसी चीज है जिसे साइंस ने भी सिद्ध किया है. इन बातों पर वास्तव में सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए." यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी ने भी कहा कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसके कोई सबूत नहीं हैं.

ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को दी सलाह

ट्रंप ने घोषणा की है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) गर्भवती महिलाओं के लिए एसिटामिनोफेन के लेबल पर चेतावनी जोड़ेगा, जिसमें गर्भावस्था में इसके इस्तेमाल पर चेतावनी दी जाएगी. उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पैरासिटामोल के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अपने दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं.

एफडीए ने अब तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है कि पैरासिटामोल से ऑटिज्म होता है. एफडीए ने साफ किया है कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ट्रंप के दावे को पूरी तरह सही साबित करे. ट्रंप ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने ऑटिज्म का इलाज करने वाली एक 'चमत्कारी दवा' भी खोज निकाली है. इस मिशन की अगुवाई अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर कर रहे हैं.

Published at : 23 Sep 2025 04:52 PM (IST)
इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
क्रिकेट
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
MG Windsor Pro EV First Drive Review | Auto Live
Noida School Death: Presidium में छात्रा Tanishka की मौत, माँ ने माँगा इंसाफ
H-1B Visa Rule Shock Indian IT को कम, Meta-Amazon-Microsoft को ज़्यादा नुकसान| Paisa Live
Haris Rauf की पत्नी ने की ओछी हरकत लेकिन Imran Khan ने दिखाया आइना | ABP LIVE
Kia Carens Clavis First Drive Review | Auto Live
