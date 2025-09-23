अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि गर्भवती महिलाओं को पैरासिटामोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने जवाब दिया है. ट्रंप ने दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान पैरासिटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म और ADHD (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) का खतरा बढ़ सकता है.

ट्रंप के दावे को डब्ल्यूएचओ ने खारिज किया

डब्ल्यूएचओ ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान पैरासिटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म बढ़ने के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं. WHO का कहना है कि पैरासिटामोल को प्रेग्नेंसी में सुरक्षित माना जाता है, जब इसे डॉक्टर की सलाह से लिया जाए.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता तारिक जासारेविक ने जेनेवा में कहा, "टीकों से ऑटिज्म नहीं होता है, बल्कि उससे जानें बचाई जाती है. यह एक ऐसी चीज है जिसे साइंस ने भी सिद्ध किया है. इन बातों पर वास्तव में सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए." यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी ने भी कहा कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसके कोई सबूत नहीं हैं.

ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को दी सलाह

ट्रंप ने घोषणा की है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) गर्भवती महिलाओं के लिए एसिटामिनोफेन के लेबल पर चेतावनी जोड़ेगा, जिसमें गर्भावस्था में इसके इस्तेमाल पर चेतावनी दी जाएगी. उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पैरासिटामोल के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अपने दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं.

एफडीए ने अब तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है कि पैरासिटामोल से ऑटिज्म होता है. एफडीए ने साफ किया है कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ट्रंप के दावे को पूरी तरह सही साबित करे. ट्रंप ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने ऑटिज्म का इलाज करने वाली एक 'चमत्कारी दवा' भी खोज निकाली है. इस मिशन की अगुवाई अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर कर रहे हैं.

