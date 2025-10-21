व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने डोनाल्ड ट्रंप पर आलोचनात्मक कवरेज करने वाले एक रिपोर्टर पर निशाना साधते हुए उन्हें लेफ्ट-विंग हैकर बताया है. रिपोर्टर ने कैरोलिन से सवाल किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहां मुलाकात करने वाले हैं, जिस पर कैरोलिन ने उन्हें यह जवाब दिया. कैरोलिन लीविट ने रिपोर्टर के साथ हुई इस चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है.

डोनाल्ड ट्रंप की यह मीटिंग रूस और यूक्रेन की वॉर खत्म करने के लिए होने वाली है. हफिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर एसवी डीटीई ने कैरोलिन लीविट को मैसेज करके पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हो सकती है, मीटिंग के लिए यह जगह किसने चुनी है. एसवी डीटीई एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दों पर लिखते हैं और कई बार उनके आर्टिकल डोनाल्ड ट्रंप पर आलोचनात्मक कवरेज की वजह से भी चर्चाओं में रहे हैं.

एसवी डीटीई के सवाल पर कैरोलिन लीविट ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, 'आपकी मां ने'. कैरोलिन लीविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों की चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'संदर्भ के लिए, हफिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर एसवी डीटीई फैक्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले पत्रकार नहीं हैं. वह एक लेफ्ट-विंग हैकर हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते रहते हैं और वह सालों से ऐसा कर रहे हैं, साथ ही मेरे फोन पर डेमोक्रेट बातों की बौछार करते रहते हैं.'

कैरोलिन ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'डेट की फीड पर एक नजर डालिए. इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये किसी ट्रंप-विरोधी की पर्सनल डायरी है. जो कार्यकर्ता पत्रकारों का भेष-धारण करते हैं, वे इस पेशे के साथ अन्याय करते हैं.'

डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अगले दो हफ्तों में बुडापेस्ट में हो सकती है. हालांकि, व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक जगह और तारीख को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है. दोनों लीडर्स की पिछली मीटिंग 15 अगस्त को अलास्का में हुई थी, जिसे लेकर बताया गया कि यह मीटिंग सफल नहीं रही थी. ट्रंप ने तत्काल सीजफायर के लिए बात की, जिसे पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया था.