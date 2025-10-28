डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करेगा जापान! व्हाइट हाउस ने किया ऐलान

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाली हैं. इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को एक आधिकारिक बयान जारी करके दी है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार (28 अक्टूबर, 2025) को कहा कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करेंगी. व्हाइट हाउस की ओर से इस बात की घोषणा मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को टोक्यो में जापानी पीएम साने ताकाइची और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद की गई है. जिसमें दोनों देशों ने नेताओं ने आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की.

ट्रंप से मिलने के बाद बोलीं जापानी प्रधानमंत्री

राजधानी टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के बाद जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने पत्रकारों से कहा कि इतने कम समय में ही दुनिया में शांति का माहौल बन गया है. राष्ट्रपति ट्रंप, मैं खुद आपसे बहुत प्रभावित और प्रेरित हुई हूं.

President Donald J. Trump and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. 🇺🇸🤝🇯🇵@takaichi_sanae pic.twitter.com/fyE0MBa7NM — The White House (@WhiteHouse) October 28, 2025

नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप की जिद

जनवरी, 2025 में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला, उसके बाद से उनका फोकस प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार पर केंद्रित रहा है. जिसे हासिल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान दुनिया भर में हुए कई संघर्षों को, जिसमें मई महीने में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष भी शामिल है, समाप्त कर शांति बहाल करने का दावा किया है. हालांकि, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विशेषज्ञों ने उनके दावों का खंडन करते हैं.

कई देश के नेताओं ने ट्रंप को नोबेल के लिए किया नामित

डोनाल्ड ट्रंप के शांति बहाल करने का दावों के बाद दुनिया के कई देशों के नेताओं ने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित भी किया है. जिसमें इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, गैबोनी के राष्ट्रपति ब्राइस न्गुएमा, कंबोडिया के पीएम हुन मानेट समेत कई देशों के नेता शामिल हैं.

यह भी पढे़ेंः दुनिया को टेंशन देने वाले ट्रंप का दिखा नया अवतार! जापान में मंच पर करने लगे डांस, Video Viral