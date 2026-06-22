क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...

'कीर स्टार्मर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे...'

21 जून 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भविष्यवाणी की और अगले ही दिन कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया. यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई बड़ी राजनीतिक घटना 'पहले' बता दी हो. भारत-पाकिस्तान सीजफायर से लेकर ईरान डील तक, ट्रंप लगातार ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं जो या तो सच हो जाती हैं या फिर उन्हें सच करने की कोशिश की जाती है. सवाल है कि क्या ट्रंप को सच में पहले पता चल जाता है या यह एक बड़ी राजनीतिक स्ट्रैटेजी है?

भारत-पाकिस्तान सीजफायर और 80 से ज्यादा बार दोहराई गई कहानी

7 से 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले को लेकर चार दिनों तक सैन्य टकराव हुआ. 10 मई 2025 को दोनों देशों ने सीजफायर की घोषणा की. ट्रंप ने उसी दिन सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान ने 'पूर्ण और तत्काल सीजफायर' पर सहमति बना ली है. यह वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई 'लंबी रात की बातचीत' के बाद संभव हुआ. ट्रंप ने 80 से ज्यादा बार हर मौके पर दावा किया. चाहे वह मियामी में भाषण हो, टर्नबेरी गोल्फ रिसॉर्ट में मीडिया से बात हो या स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस.

सच्चाई: भारत ने बार-बार ट्रंप के दावों को खारिज किया है. भारत का कहना है कि सीजफायर दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) के बीच सीधी बातचीत से हुआ, बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के. प्रधानमंत्री मोदी ने G7 सम्मेलन में ट्रंप के दावे को खारिज किया.

ईरान डील (37 बार और अब तक कुछ नहीं)

28 फरवरी 2026 को ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 7 हजार से ज्यादा लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए. 23 मार्च 2026 से अब तक ट्रंप ने कम से कम 37 बार भविष्यवाणी की कि ईरान डील 'बस कुछ ही दिनों' दूर है. हर बार डील नहीं हुई.

कीर स्टार्मर का इस्तीफा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लगातार दबाव बन रहा था. उनकी अप्रूवल रेटिंग 1977 के बाद किसी भी ब्रिटिश PM की सबसे कम (सिर्फ 13%) थी. 19 जून को एंडी बर्नहम ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की. इसके बाद 21 जून को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए इस्तीफा का ऐलान किया.

कीर स्टार्मर ने 22 जून (सोमवार) को इस्तीफा दे ही दिया है. स्टार्मर ने वीकेंड अपने परिवार और करीबी सलाहकारों के साथ बिताया.

सच्चाई: ब्रिटिश मीडिया में पहले से ही स्टार्मर के इस्तीफे की खबरें आ रही थीं. ट्रंप ने बस उसी लहर पर सवारी कर ली और खुद को 'भविष्यवक्ता' के रूप में पेश कर दिया.

आखिर ट्रंप को 'पहले' कैसे पता चल जाता है?

सच्चाई यह है कि ट्रंप को 'पहले' कुछ नहीं पता होता. वे कोई रहस्यमयी भविष्यवक्ता नहीं हैं. उनकी 'भविष्यवाणियों' के पीछे चार बड़ी स्ट्रेटेजी काम करती हैं:

1. 'पागल आदमी की थ्योरी'

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप 'Madman Theory' (पागल आदमी का सिद्धांत) इस्तेमाल करते हैं. इसमें एक नेता अपने विरोधी को यह यकीन दिलाता है कि वह कुछ भी कर सकता है. चाहे वह अचानक हो, पागलपन भरा हो या खतरनाक.

ट्रंप ने कई बार खुद कहा है, 'मैं कर सकता हूं. मैं नहीं भी कर सकता. कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं.' यही उनका सबसे बड़ा हथियार है.

2. 'मुंह पर मुक्का' की नीति

TIME की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का दूसरा नियम है, 'बातचीत की शुरुआत मुंह पर मुक्का मारकर करो.' ईरान के मामले में उन्होंने धमकी दी कि 'पूरी सभ्यता मर जाएगीं.' लेकिन यह सिर्फ धमकी थी, असल मंशा पीछे से शांति वार्ता शुरू करने की.

ट्रंप की सोच है कि 'पहले तो बढ़ाओ, फिर घटाओ', यानी पहले इतना डराओ कि सामने वाला खुद ही समझौते के लिए आ जाए.

3. बाजार को 'स्कोरकार्ड' मानना

ट्रंप बिजनेस और बाजारों को सबसे ज्यादा समझने वाले राष्ट्रपति हैं. वे वित्तीय बाजारों को कामयाबी का रियल-टाइम बैरोमीटर मानते हैं.

ईरान युद्ध के दौरान उन्होंने शुक्रवार या शनिवार को तनाव बढ़ाया और सोमवार को घटाया, ताकि शुरुआती हफ्ते में बाजार में तेजी आ सके. जब तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया और स्टॉक मार्केट गिरने लगा, तो ट्रंप को सीजफायर का ऐलान करना पड़ा.

4. 'रियलिटी को रीराइट' करना

TIME की रिपोर्ट बताती है, 'अपने आदतन बयानों को बार-बार दोहराकर, ट्रंप हकीकत को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं. उनके मानने वाले दावों को सच मान लेते हैं, चाहे वे कितने भी झूठे क्यों न हों.'

80 बार दोहराई गई भारत-पाकिस्तान सीजफायर की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. भारत ने बार-बार खारिज किया, लेकिन ट्रंप ने इतनी बार दोहराया कि उनके समर्थकों और कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे सच मान लिया.

ट्रंप की असली स्ट्रेटेजी और मकसद क्या?

एक्सपर्ट्स ट्रंप की स्ट्रेटेजी के पीछे 4 बड़े मकसद मानते हैं:

मकसद-1: खुद को 'शांति दूत' के रूप में पेश करना

ट्रंप ने 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कहा, 'अगर मैं न होता, तो आपके छह बड़े युद्ध हो रहे होते, भारत पाकिस्तान से लड़ रहा होता.' नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाकिस्तान ने उन्हें नॉमिनेट भी किया.

मकसद-2: विपक्ष को कमजोर करना

स्टार्मर के इस्तीफे की भविष्यवाणी सिर्फ एक 'भविष्यवाणी' नहीं थी,बल्कि यह ब्रिटेन की लेबर पार्टी को कमजोर करने की एक चाल थी. ट्रंप ने स्टार्मर की दो कमजोरियों (इमिग्रेशन और एनर्जी) को सटीक निशाना बनाया.

मकसद-3: अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन

हर भविष्यवाणी के पीछे एक मैसेज होता है, 'अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और मैं उसका सबसे ताकतवर नेता हूं.' टैरिफ की धमकी, सैन्य कार्रवाई की धमकी या कूटनीतिक मध्यस्थता, सब कुछ अमेरिकी सत्ता के प्रदर्शन का हिस्सा है.

मकसद-4: मीडिया का एजेंडा सेट करना

ट्रंप जानते हैं कि जितनी बड़ी भविष्यवाणी, उतनी बड़ी सुर्खियां. चाहे वह सच हो या झूठ, मीडिया उसे कवर करता ही है. हर कवरेज के साथ ट्रंप का नाम सुर्खियों में रहता है.

क्या यह स्ट्रैटेजी काम कर रही है?

हां, लेकिन एक कीमत पर. ट्रंप ने खुद को ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा 'डीलमेकर' साबित किया है. उनकी भविष्यवाणी विरोधियों और सहयोगियों दोनों को परेशान करती है, जिससे वे समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं. 80 बार दोहराई गई भारत-पाकिस्तान कहानी ने उनके समर्थकों के बीच एक 'सच्चाई' का रूप ले लिया है.

लेकिन इसकी कीमत सहयोगी देशों का भरोसा टूटना है. ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन खत्म हो गया है. ब्रिटेन के पूर्व रक्षा सचिव बेन वालेस ने कहा, 'NATO का आर्टिकल 5 वेंटिलेटर पर है'. ईरान डील की 37 बार भविष्यवाणियां उन पर भरोसे को कमजोर कर रही हैं. भविष्यवाणी एक दो दारी तलवार है. यह दुश्मनों को तो डराती है, लेकिन सहयोगियों को भी परेशान रखती है.

असल में यह भविष्यवाणी नहीं, एक सिस्टम है

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप को 'पहले' कुछ नहीं पता होता. वे कोई ज्योतिषी नहीं हैं, कोई गुप्तचर नहीं हैं. वे एक सिस्टम चला रहे हैं: