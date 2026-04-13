Iran US War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समुद्री नाकाबंदी शुरू कर देने की जानकारी देते हुए ईरानी जहाज को तबाह करने की धमकी दी है. उन्होंने कहा उसी किल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा जो ड्रग तस्करों के खिलाफ किया जाता है. उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर 'फास्ट अटैक शिप' को निशाना नहीं बनाया.

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया , ईरान की नेवी समुद्र की गर्त में जा चुकी है और पूरी तरह तबाह-बर्बाद हो चुकी है. हमने उसके 158 जहाज तबाह कर दिए. कुछ को छोड़ दिया जिन्हें वे फास्ट अटैक शिप कहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि उससे हमें कोई खतरा नहीं है. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के पास भी आया, तो उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, उसी 'किल सिस्टम' का इस्तेमाल करके जो हम समुद्र में नावों पर 'ड्रग डीलरों' के खिलाफ करते हैं. किल सिस्टम का खौफ दिखाते हुए कहा कि ये तेज और बेरहम हैं. उन्होंने दावा किया कि इनकी वजह से ही समुद्री रास्ते से अमेरिका आने वाले 98.2 फीसदी ड्रग्स पर पाबंदी लग गई.

आखिर क्या चाहता है अमेरिका?

अमेरिका की सेना ने सोमवार को सभी ईरान बंदरगाहों पर नाकाबंदी करने का वादा किया है. यह तेहरान को होर्मुज खोलने और शांति समझौता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिशों का हिस्सा है. ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में सभी बंदरगाहों पर हमले की धमकी देकर जवाब दिया है. साथ ही यूएस के सहयोगी देशों को निशाना बनाया है. ऐसे में इस इलाके में तनाव बढ़ गया है. सीजफायर टूटने का खतरा भी मंडराने लगा है.

ईरान की ताकत से वाकिफ है अमेरिका: मोहम्मद फताअली

ईरान के राजदूत मोहम्मद फताअली ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ एक और दौर की शांति वार्ता के लिए उनका देश तैयार है, बशर्तें कि वह कोई अवैध मांग न करे और तेहरान की शर्तों पर गौर करे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की धमकी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ईरान की ताकत से वाकिफ है.

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