अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नव-निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने शुक्रवार (21 नवंबर) को व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं का लहजा चुनावी टकराव से बिल्कुल अलग दिखा. बंद कमरे में हुई इस बैठक को ट्रंप ने बेहद अच्छी और प्रोडक्टिव बताया. चर्चा के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी और ट्रंप ने ममदानी के अफोर्डबिलिटी एजेंडा का समर्थन करने का भरोसा भी दिया.

चुनाव अभियान के दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर तीखे हमले किए थे. ट्रंप ने ममदानी को “कम्युनिस्ट सनकी” कहा था, जबकि ममदानी ने राष्ट्रपति को “तानाशाह” करार दिया था. लेकिन शुक्रवार को जब दोनों बैठक से बाहर आए, तो माहौल पूरी तरह बदला हुआ था. ट्रंप ने कहा, “हमारी बहुत अच्छी और सार्थक बैठक हुई. हम दोनों की एक समान इच्छा है. न्यूयॉर्क, जिस शहर से हम प्यार करते हैं, आगे बढ़े और बेहतर करे.” उन्होंने यह भी कहा कि ममदानी जितना अच्छा काम करेंगे, वे उतने ही खुश होंगे.

ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ममदानी एक बेहतरीन मेयर साबित होंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ममदानी आने वाले समय में अपने कुछ विचारों में बदलाव कर सकते हैं. ट्रंप ने कहा, “जब से मैं पब्लिक ऑफिस में आया हूं, मेरे भी कुछ विचार बदले हैं और मुझे लगता है कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है.”

ममदानी ने बताया ट्रंप से क्या हुई बात

मुलाकात के बाद नव-निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत बेहद प्रोडक्टिव रही. उन्होंने कहा कि बैठक में न्यूयॉर्क में बढ़ती महंगाई और अफोर्डबिलिटी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जो ममदानी के चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा भी रहा है. ममदानी ने कहा, “हमने किराए, किराने के सामान, यूटिलिटी बिलों और उन तमाम चीजों पर बात की, जिनकी वजह से लोगों के लिए न्यूयॉर्क में रहना मुश्किल होता जा रहा है.”

बैठक का माहौल काफी सौहार्दपूर्ण रहा. ट्रंप ने ममदानी को चुनाव जीतने पर बधाई दी और कहा कि उन्होंने इस रेस में कई स्मार्ट लोगों को पछाड़ा है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि न्यूयॉर्क की अर्थव्यवस्था और अफोर्डबिलिटी पर ममदानी के कुछ विचार उनसे मिलते-जुलते हैं.

