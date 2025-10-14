हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वWatch: भारत-पाकिस्तान का झगड़ा सुलझाने में लगे ट्रंप, गाजा में PM मोदी का नाम लेकर शहबाज शरीफ से जानें क्या पूछ दिया?

Watch: भारत-पाकिस्तान का झगड़ा सुलझाने में लगे ट्रंप, गाजा में PM मोदी का नाम लेकर शहबाज शरीफ से जानें क्या पूछ दिया?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने भारत को महान देश बताया और कहा कि भारत-पाकिस्तान अच्छे से रहेंगे.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 14 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है. उन्होंने मिस्र में आयोजित गाजा पीस समिट के दौरान ये बयान दिया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे. 

ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, “भारत एक महान देश है, जिसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. उसने शानदार काम किया है.” इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भरोसा जताते हुए कहा, “मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ रहेंगे.” ट्रंप ने मुस्कुराते हुए शरीफ की ओर देखा और पूछा, “राइट?” जिस पर शरीफ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया.

गाजा समिट से पहले शहबाज शरीफ ने अपने बयान में ट्रंप को भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का श्रेय दिया था. इसी संदर्भ में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टालने के लिए 200% तक टैरिफ की धमकी दी थी.

ट्रंप ने क्या कहा था?

ट्रंप ने कहा था, "मैंने कहा कि अगर तुम दोनों युद्ध करना चाहते हो और तुम्हारे पास परमाणु हथियार हैं तो मैं तुम दोनों पर 100%, 150%, 200% तक टैक्स लगा दूंगा. उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ऐसा मत करो और मैंने 24 घंटे में मामला सुलझा दिया.” हालांकि, भारत ने पहले ही पहले भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सीजफायर या सीजफायर का फैसला दोनों देशों ने आपसी सहमति से लिया था, न कि किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से.

शहबाज शरीफ ने फिर ट्रंप के लिए की नोबेल की मांग

शहबाज शरीफ ने ट्रंप को युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा, “भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप और उनकी टीम का योगदान असाधारण है.” दरअसल, पाकिस्तान ने पहले भी ट्रंप को डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन और लीडरशिप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था.  हालांकि, 2026 का यह पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को मिला.

ये भी पढ़ें-

मिस्र में ट्रंप-शहबाज ने पढ़े एक-दूसरे की तारीफों में कसीदे, PM मोदी की कूटनीतिक चाल ने दिखाया आईना!

Published at : 14 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
Narendra Modi Donald Trump Shehbaz Sharif India - Pakistan Relations India US Relations DONALD Trump Gaza Peace Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
इंडिया
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
ट्रेंडिंग
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
हेल्थ
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget