Watch: भारत-पाकिस्तान का झगड़ा सुलझाने में लगे ट्रंप, गाजा में PM मोदी का नाम लेकर शहबाज शरीफ से जानें क्या पूछ दिया?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने भारत को महान देश बताया और कहा कि भारत-पाकिस्तान अच्छे से रहेंगे.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है. उन्होंने मिस्र में आयोजित गाजा पीस समिट के दौरान ये बयान दिया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे.
ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, “भारत एक महान देश है, जिसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. उसने शानदार काम किया है.” इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भरोसा जताते हुए कहा, “मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ रहेंगे.” ट्रंप ने मुस्कुराते हुए शरीफ की ओर देखा और पूछा, “राइट?” जिस पर शरीफ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया.
गाजा समिट से पहले शहबाज शरीफ ने अपने बयान में ट्रंप को भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का श्रेय दिया था. इसी संदर्भ में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टालने के लिए 200% तक टैरिफ की धमकी दी थी.
#WATCH | Egypt | US President Donald Trump says, "India is a great country with a very good friend of mine at the top and he has done a fantastic job. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together..."— ANI (@ANI) October 13, 2025
(Video source: The White House/YouTube) pic.twitter.com/rROPW57GCO
ट्रंप ने क्या कहा था?
ट्रंप ने कहा था, "मैंने कहा कि अगर तुम दोनों युद्ध करना चाहते हो और तुम्हारे पास परमाणु हथियार हैं तो मैं तुम दोनों पर 100%, 150%, 200% तक टैक्स लगा दूंगा. उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ऐसा मत करो और मैंने 24 घंटे में मामला सुलझा दिया.” हालांकि, भारत ने पहले ही पहले भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सीजफायर या सीजफायर का फैसला दोनों देशों ने आपसी सहमति से लिया था, न कि किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से.
शहबाज शरीफ ने फिर ट्रंप के लिए की नोबेल की मांग
शहबाज शरीफ ने ट्रंप को युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा, “भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप और उनकी टीम का योगदान असाधारण है.” दरअसल, पाकिस्तान ने पहले भी ट्रंप को डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन और लीडरशिप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था. हालांकि, 2026 का यह पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को मिला.
Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif nominates @POTUS for the Nobel Peace Prize:— Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 13, 2025
"Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership—visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. The world will… pic.twitter.com/z6FpLJo0fe
