हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जैसे मध्य पूर्व में युद्ध रोका, वैसे ही रूस-यूक्रेन में शांति लाएं', जेंलेंस्की ने ट्रंप से लगाई गुहार

'जैसे मध्य पूर्व में युद्ध रोका, वैसे ही रूस-यूक्रेन में शांति लाएं', जेंलेंस्की ने ट्रंप से लगाई गुहार

Volodymyr Zelenskyy and Donald Trump Talks: जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने ट्रंप को रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर हालिया हमलों के बारे में भी जानकारी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Oct 2025 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उनसे यूक्रेन व रूस के बीच शांति समझौते में मध्यस्थता करने की अपील की. उन्होंने ट्रंप से कहा कि जैसे उन्होंने हाल ही में मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच संघर्षविराम कराया, वैसे ही वे इस युद्ध को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं.

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, 'मेरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही सकारात्मक और उपयोगी बातचीत हुई. मैंने उन्हें मध्य पूर्व में युद्धविराम कराने की सफलता पर बधाई दी. अगर एक क्षेत्र में युद्ध रोका जा सकता है, तो निश्चित रूप से अन्य युद्ध भी रोके जा सकते हैं- जिसमें रूस का युद्ध भी शामिल है.'

रूस के ऊर्जा तंत्र पर हमलों की जानकारी दी
जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने ट्रंप को रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर हालिया हमलों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'मैं राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन के लिए आभारी हूं. हमने अपनी वायु सुरक्षा को और मजबूत करने के अवसरों और ठोस समझौतों पर चर्चा की. हमारे पास हमें सशक्त बनाने के लिए अच्छे विकल्प और ठोस विचार मौजूद हैं.'

ट्रंप-जेलेंस्की रिश्तों में आया नाटकीय बदलाव
फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. इसी बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में भी फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई एक तीखी बहस के बाद नाटकीय बदलाव आया है. उस समय दोनों नेताओं के बीच टीवी मीटिंग में तकरार हो गई थी. हालांकि अब ट्रंप ने जेलेंस्की को एक 'अच्छा और बहादुर इंसान' बताते हुए उनके नेतृत्व की तारीफ की है. उन्होंने यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा भी दिया है.

यूएन जनरल एसेंबली में हुई थी अहम मुलाकात
सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की की आमने-सामने मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात में रूस पर दबाव बढ़ाने और युद्ध समाप्त करने के रास्तों पर चर्चा हुई. जेलेंस्की ने अमेरिका से रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन की रक्षा क्षमता बढ़ाने की मांग भी की थी.

Published at : 11 Oct 2025 08:55 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Russia-Ukraine War Russia Ukraine War
और पढ़ें
