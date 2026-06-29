Russia-US Relations: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मध्य पूर्व में ईरान के साथ तनाव खत्म होने के बाद अमेरिका के वार्ताकार मॉस्को आएंगे. उन्होंने कहा कि रूस अमेरिकी प्रशासन के उन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिनसे पहले भी मॉस्को में कई बार मुलाकात हो चुकी है.

सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है रूस

रूसी पत्रकार पावेल ज़ारुबिन से बातचीत में पुतिन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि ईरान से जुड़े मौजूदा घटनाक्रम की सक्रिय स्थिति खत्म होने के बाद अमेरिकी प्रशासन के वे प्रतिनिधि मॉस्को आएंगे, जिनसे हमारी पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है. हम बातचीत जारी रखने और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं."

जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद दिया जवाब

पुतिन का यह बयान उस सवाल के जवाब में आया, जिसमें जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद रूस और अमेरिका के संबंधों की स्थिति के बारे में पूछा गया था. फ्रांस में आयोजित जी-7 बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ेगा तनाव? तेहरान में कंट्रोल को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने दी बड़ी धमकी

ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर भी दिया था बयान

बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पहले ट्रंप यह भी कह चुके थे कि जेलेंस्की के पास युद्ध जीतने के लिए जरूरी "कार्ड" नहीं हैं.

रूस ने ईंधन की कमी स्वीकार की

पुतिन ने पहली बार स्वीकार किया कि यूक्रेन की ओर से रूस के ऊर्जा ढांचे पर किए गए जवाबी हमलों के कारण देश में ईंधन की कुछ कमी देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि रूस के महत्वपूर्ण और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों से समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन स्थिति अभी गंभीर नहीं है.

हवाई सुरक्षा मजबूत करने पर जोर

पुतिन ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता हवाई सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है. इसके साथ ही खास तौर पर रूस के कब्जे वाले क्रीमिया क्षेत्र में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है. पुतिन ने कहा कि ब्लैक सी क्षेत्र के क्रीमिया प्रायद्वीप में जमीन और समुद्री मार्ग दोनों के जरिए ईंधन की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी, ताकि वहां किसी तरह की कमी न हो और आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों.