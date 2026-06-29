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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान से समझौते के बाद अमेरिका की टीम मॉस्को आएगी...', पुतिन का चौंकाने वाला दावा, जानें क्या होने वाला है वहां?

'ईरान से समझौते के बाद अमेरिका की टीम मॉस्को आएगी...', पुतिन का चौंकाने वाला दावा, जानें क्या होने वाला है वहां?

Russia US Relations: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान से जुड़े मौजूदा संकट की सक्रिय स्थिति समाप्त होने के बाद अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधि वार्ता के लिए मॉस्को आ सकते हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 08:11 AM (IST)
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Russia-US Relations: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मध्य पूर्व में ईरान के साथ तनाव खत्म होने के बाद अमेरिका के वार्ताकार मॉस्को आएंगे. उन्होंने कहा कि रूस अमेरिकी प्रशासन के उन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिनसे पहले भी मॉस्को में कई बार मुलाकात हो चुकी है.

सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है रूस

रूसी पत्रकार पावेल ज़ारुबिन से बातचीत में पुतिन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि ईरान से जुड़े मौजूदा घटनाक्रम की सक्रिय स्थिति खत्म होने के बाद अमेरिकी प्रशासन के वे प्रतिनिधि मॉस्को आएंगे, जिनसे हमारी पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है. हम बातचीत जारी रखने और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं."

जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद दिया जवाब

पुतिन का यह बयान उस सवाल के जवाब में आया, जिसमें जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद रूस और अमेरिका के संबंधों की स्थिति के बारे में पूछा गया था. फ्रांस में आयोजित जी-7 बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ेगा तनाव? तेहरान में कंट्रोल को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने दी बड़ी धमकी

ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर भी दिया था बयान

बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पहले ट्रंप यह भी कह चुके थे कि जेलेंस्की के पास युद्ध जीतने के लिए जरूरी "कार्ड" नहीं हैं.

रूस ने ईंधन की कमी स्वीकार की

पुतिन ने पहली बार स्वीकार किया कि यूक्रेन की ओर से रूस के ऊर्जा ढांचे पर किए गए जवाबी हमलों के कारण देश में ईंधन की कुछ कमी देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि रूस के महत्वपूर्ण और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों से समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन स्थिति अभी गंभीर नहीं है.

हवाई सुरक्षा मजबूत करने पर जोर

पुतिन ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता हवाई सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है. इसके साथ ही खास तौर पर रूस के कब्जे वाले क्रीमिया क्षेत्र में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है. पुतिन ने कहा कि ब्लैक सी क्षेत्र के क्रीमिया प्रायद्वीप में जमीन और समुद्री मार्ग दोनों के जरिए ईंधन की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी, ताकि वहां किसी तरह की कमी न हो और आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 08:11 AM (IST)
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Vladimir Putin Russia US Relations
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