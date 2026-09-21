गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूस इलेक्शन: धमाकेदार जीत की ओर पुतिन, 'यूनाइटेड रशिया' रुझानों में आगे

रूस इलेक्शन: धमाकेदार जीत की ओर पुतिन, 'यूनाइटेड रशिया' रुझानों में आगे

रूस में संसदीय चुनाव आखिरी दिन रविवार को खत्म हो गए. व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया रुझानों में जीत की ओर बढ़ रही है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 21 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

रूस में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है. तीन दिनों तक चले इलेक्शन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई भी नेता मजबूती से उभर कर सामने नहीं आया. शुरुआती रुझानों में पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है. इलेक्शन के दौरान वोटिंग में गड़बड़ी के भी आरोप लगे. 

केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार 56.66 प्रतिशत वोटिंग हुई. रुझानों में यूनाइटेड रशिया जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है. इंटरफैक्स के एग्जिट पोल के अनुमान को मानें तो यूनाइटेड रशिया को 49.4 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी को 14.2 प्रतिशत मिलने की संभावना है. वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रूस को 10.7 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
हिंद महासागर में धमाका करेगी ईरान, ट्रंप को चेतावनी, कहा- निशाने पर...'
हिंद महासागर में धमाका करेगी ईरान, ट्रंप को चेतावनी, कहा- निशाने पर...'
विश्व
'मैं पूरे देश को तबाह...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी
'मैं पूरे देश को तबाह...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
विश्व
इमरान खान की बहन अलीमा गिरफ्तार, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले एक्शन
इमरान खान की बहन अलीमा गिरफ्तार, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले एक्शन

रूस में संसदीय चुनाव के आखिरी दिन रविवार को मॉस्को में मतदान केंद्र बंद हो गए. देश में तीन दिनों तक मतदान कराया गया, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई थी. 11.1 करोड़ मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ऑनलाइन वोटिंग को भी प्रोत्साहित किया गया. मतदाताओं ने दो अलग-अलग बैलेट पर वोट डाला. 450 सदस्यीय स्टेट ड्यूमा की आधी सीटों के लिए राजनीतिक दलों को वोट दिया गया, जबकि बाकी सीटों पर सिंगल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ.

रूस के पश्चिमी हिस्सों में मतदान समाप्त होने के कुछ घंटों के भीतर शुरुआती नतीजे आने की उम्मीद है. क्रेमलिन समर्थक यूनाइटेड रशिया के निचले सदन में अपना मजबूत नियंत्रण बनाए रखने की व्यापक उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, ‘सिस्टमेटिक विपक्ष’ में शामिल कई छोटी पार्टियों के भी संसद में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने की संभावना है. ये दल प्रमुख मुद्दों पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के साथ अक्सर मतदान करते रहे हैं.

वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप

रूस में हुए इलेक्शन में गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं. याब्लोको और कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके कई पर्यवेक्षकों को वोटिंग सेंटर में एंट्री नहीं दी गई. पार्टियों ने सीलबंद बैलेट बॉक्स खोले जाने, मतदान केंद्रों को रात में सुरक्षित नहीं किए जाने और पेपर बैलेट जारी नहीं करने जैसी शिकायतें कीं. इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

सेंट पीटर्सबर्ग में याब्लोको के एक पर्यवेक्षक को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद वह कथित तौर पर बेहोश हो गया. वहीं, रूस के कब्जे वाले डोनेत्स्क क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हथियारबंद रूसी सैनिक की मौजूदगी में लोगों ने वोट डाला.

मॉस्को में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर भी विवाद

रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रमुख एला पामफिलोवा ने कहा कि मॉस्को की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली पर साइबर हमले हुए. उनके मुताबिक हमले लगातार और बड़े पैमाने पर किए गए, लेकिन सिस्टम काम करता रहा.

यह भी पढ़ें : दिल्ली SIR में चुनाव आयुक्त संधू को भी नोटिस, EC ने बताया आगे क्या होगा?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
RUSSIA Breaking News Vladimir Putin Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हिंद महासागर में धमाका करेगी ईरान, ट्रंप को चेतावनी, कहा- निशाने पर...'
हिंद महासागर में धमाका करेगी ईरान, ट्रंप को चेतावनी, कहा- निशाने पर...'
विश्व
'मैं पूरे देश को तबाह...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी
'मैं पूरे देश को तबाह...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
विश्व
इमरान खान की बहन अलीमा गिरफ्तार, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले एक्शन
इमरान खान की बहन अलीमा गिरफ्तार, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
इंडिया
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
ऑटो
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
हेल्थ
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget