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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्रेमलिन में पुतिन की ईरान के सुरक्षा परिषद सचिव मोहसेन रेजाई से मुलाकात, जानें क्या हुई चर्चा?

क्रेमलिन में पुतिन की ईरान के सुरक्षा परिषद सचिव मोहसेन रेजाई से मुलाकात, जानें क्या हुई चर्चा?

मीडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई से मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद रूस के नागरिकों को एडवाइजरी जारी करने को कहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Nov 2026 11:30 PM (IST)
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई से मुलाकात की. साथ ही रूस ने नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी है.

इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने 7 देशों के समकक्षो से फोन पर बातचीत की थी. इस बैठक के बाद ही रूसी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. 

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पुतिन की इस बैठक को लेकर क्रेमलिन ने एक बयान भी जारी किया है. इसमें बताया कि मीटिंग में रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव और रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU के चीफ इगोर कोस्त्युकोव भी शामिल हुए. 

3 दिन पहले पुतिन-रेजाई की फोन पर हुई थी बात

यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई है, जब मॉस्को और तेहरान के बीच हाई लेवल बातचीत का दायरा बढ़ा है. इसमें सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय घटनाक्रम से जुड़ी एजेंडे शामिल हैं. क्रेमलिन में हुई बैठक से ठीक तीन दिन पहले 2 नवंबर को पुतिन और रेजाई के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. ईरानी सरकारी मीडिया की मानें तो उन्होंने क्षेत्रीय और इंटरनेशनल घटनाक्रमों खासकर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मांगा इंटरेशनल कम्युनिटी से समर्थन

इधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 30वें इबेरो अमेरिकन शिखर सम्मलेन के एक सेशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वे यूक्रेन के लिए अपना समर्थन मजबूत करें. रूस की तरफ से किए जा रहे अपराधों पर चुप न रहें. रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग करें. राष्ट्रपति ने इस पर भी जोर दिया कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और एनर्जी से जुड़े प्राइमरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए जरूरी  उपकरणों की सख्त जरूरत है. 

दूसरों को ऐसा करने से कौन रोकेगा?: जेलेंस्की

जेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि अगर पुतिन हमारी जमीन का कुछ हिस्सा हड़पने और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करने में सफल हो जाते हैं, तो फिर किसी तरह से इसे कानूनी रूप देकर दुनिया को इन कार्यों को स्वीकारने करने के लिए मजबूर कर देते हैं. रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों को रूस का ही हिस्सा मान लेने के लिए कहते हैं. इससे दुनियाभर की सीमाओं की पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी. जरा सोचिए, अगर रूस के लिए ऐसा करना संभव हो जाता है, तो दूसरों को ऐसा करने से कौन रोकेगा? हम ऐसा नहीं होने दे सकते. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 05 Nov 2026 11:30 PM (IST)
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