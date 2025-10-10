ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार

Putin Reaction on Nobel Peace Prize: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को नॉर्वे की समिति द्वारा वेनेजुएला की विपक्षी कार्यकर्ता मारिया कोरीना माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी. पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज कर दिया गया है.

नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के कुछ घंटे बाद पुतिन ने कहा, 'ट्रंप ने शांति के लिए बहुत काम किया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य पूर्व है.' पुतिन का इशारा इजरायल और गाजा के बीच हुए हालिया संघर्षविराम समझौते की ओर था, जो गुरुवार को तय हुआ और आज से प्रभावी हुआ है.

'नोबेल समिति ने कई बार गलत लोगों को सम्मानित किया'

पुतिन ने आगे कहा कि कई बार नोबेल समिति ने ऐसे लोगों को भी पुरस्कार दिया है जिन्होंने शांति के लिए कुछ नहीं किया. इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा काफी हद तक खो चुकी है. हालांकि उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि ट्रंप इसके योग्य हैं या नहीं.' इस वर्ष ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जबकि उनके रिपब्लिकन सहयोगियों और कई देशों, जिनमें रूस भी शामिल है, ने उनके पक्ष में लॉबिंग की थी.

इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप के समर्थन में दिया बयान

इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा, 'नोबेल समिति शांति की बात करती है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे संभव बनाते हैं. वो सच बोलते हैं. राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मान के हकदार हैं.'

नॉर्वे की समिति ने माचाडो के संघर्ष को सराहा

इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो को दिया गया है. नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने अपने बयान में कहा कि यह सम्मान उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके अथक संघर्ष के लिए दिया गया है.

'ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे'

वहीं, व्हाइट हाउस ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करेंगे और जीवन बचाएंगे.' व्हाइट हाउस के संचार निदेशक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,'राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध खत्म करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे. उनके दिल में इंसानियत है. उनके जैसा कोई नहीं होगा, जो अपनी इच्छा शक्ति से नामुमकिन को मुमकिन कर सके.'