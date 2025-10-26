हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPAK-अफगान शांति वार्ता पर घिरे संकट के बादल! बॉर्डर पर बढ़ा तनाव, 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत

PAK-अफगान शांति वार्ता पर घिरे संकट के बादल! बॉर्डर पर बढ़ा तनाव, 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत

Pakistan Afghanistan Border Clash: पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि शुक्रवार और शनिवार को अफगानिस्तान की ओर से आतंकी समूहों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Oct 2025 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है. अफगान सीमा के पास हुए ताज़ा हमलों में 5 पाकिस्तानी सैनिकों और 25 आतंकियों की मौत हो गई है. यह झड़प ऐसे समय पर हुई जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल तनाव कम करने के लिए इस्तांबुल में शांति वार्ता कर रहे थे.

सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश
पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि शुक्रवार और शनिवार को अफगानिस्तान की ओर से आतंकी समूहों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश की. ये घुसपैठ खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम और उत्तर वजीरिस्तान जिलों में हुई, जो बेहद कठिन पहाड़ी इलाके हैं और लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र माने जाते हैं.

पाकिस्तानी सेना ने जताई नाराजगी
पाकिस्तान की सैन्य मीडिया शाखा ने रॉयटर्स को बताया कि 'अफगान सरकार की नीयत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वह अपनी जमीन से आतंकवाद रोकने के लिए गंभीर है या नहीं.' सेना ने कहा कि हाल की घटनाओं ने 'दोनों देशों के बीच भरोसे को नुकसान' पहुंचाया है.

‘ओपन वॉर’ की चेतावनी
इससे एक दिन पहले, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि 'अगर इस्तांबुल वार्ता में समझौता नहीं हुआ, तो यह खुली जंग में बदल सकती है.' उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अफगानिस्तान शांति चाहता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने स्थिति को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है.

तालिबान का नहीं आया कोई जवाब
अफगान तालिबान सरकार ने अभी तक पाकिस्तान के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, पहले दिए गए बयानों में तालिबान ने कहा था कि 'पाकिस्तान के हमले अफगान संप्रभुता का उल्लंघन हैं' और उन्होंने आतंकियों को शरण देने के आरोपों को खारिज किया था.

2021 के बाद सबसे भीषण झड़प
पाक-अफगान सीमा पर यह 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद सबसे बड़ा संघर्ष बताया जा रहा है. झड़पों में कई नागरिकों की भी मौत हुई है. संघर्ष की शुरुआत काबुल में हुए धमाकों से हुई थी, जिनका आरोप तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर लगाया था. इसके जवाब में पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले किए.

यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया जब तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर था. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति न केवल दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि भारत की कूटनीतिक रणनीति को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अब तालिबान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में है.

Published at : 26 Oct 2025 10:34 PM (IST)
Tags :
Taliban Pakistan Afghanistan 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
PM मोदी के लिए बनाई जा रही नकली यमुना?
Sasaram की जनता किसके साथ? ABP पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
'सत्ता में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे'-Tejashwi Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
जनरल नॉलेज
Worlds First Iron Cased Rocket: भारत के इस सुल्तान ने बनाया था दुनिया का पहला आयरन केस्ड रॉकेट, जानें किसके खिलाफ किया गया था इस्तेमाल
भारत के इस सुल्तान ने बनाया था दुनिया का पहला आयरन केस्ड रॉकेट, जानें किसके खिलाफ किया गया था इस्तेमाल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget