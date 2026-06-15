‘कई बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जाना बाकी’, US-ईरान समझौते पर साइन होने से पहले जेडी वेंस का बयान

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘कई बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जाना बाकी’, US-ईरान समझौते पर साइन होने से पहले जेडी वेंस का बड़ा बयान

‘कई बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जाना बाकी’, US-ईरान समझौते पर साइन होने से पहले जेडी वेंस का बड़ा बयान

US-Iran Peace Deal: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने संकेत दिया कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत की प्रक्रिया अभी भी जारी है और दोनों पक्षों के बीच कई अहम पहलुओं पर चर्चा होनी बाकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Jun 2026 06:56 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (15 जून, 2026) को पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी संघर्ष के खत्म करने और पूर्ण शांति बहाल करने के लिए होने वाले समझौते की घोषणा कर दी है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ स्वीट्जरलैंड में शुक्रवार (19 जून, 2026) को ईरान के साथ शांति समझौते के ज्ञापन पर साइन किए जाएंगे. इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते को लेकर अभी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया जाना बाकी है. दोनों पक्षों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

ईरान के साथ अभी भी जारी है बातचीतः वेंस

सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, ‘आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि तेहरान किन मुद्दों पर रियायत देने के लिए तैयार है.’ उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत की प्रक्रिया अभी भी जारी है और दोनों पक्षों के बीच कई अहम पहलुओं पर चर्चा होनी बाकी है. 

साइनिंग समारोह में कौन करेगा ईरान के प्रतिनिधित्व?

इस दौरान जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति से शुक्रवार (19 जून) को प्रस्तावित समझौते पर साइन करने के लिए समारोह में ईरान की तरफ से प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल किया गया, तब वेंस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ईरानी संसद के अध्यक्ष (एमबी गलिबाफ), विदेश मंत्री (सैयद अब्बास अराघची) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. उन्होंने आगे कहा, ‘हमें साइनिंग समारोह में ईरान के प्रतिनिधियों के पूरे प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की उम्मीद है.’

क्या समझौते के बाद पूरी तरह खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान के साथ सहमति बनने की घोषणा की, तब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिकी नौसेना का नाकेबंदी को पूरी तरह हटाने और स्ट्रेट में बिना किसी टोल के फ्री नौवहन की अनुमति देता हूं. 

यह भी पढ़ेंः US-ईरान डील के ऐलान पर रूस से आया बड़ा बयान, यूक्रेन वॉर में अमेरिका की भूमिका पर उठाए ये सवाल

Published at : 15 Jun 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
America JD Vance DONALD Trump Iran US Peace Deal
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