अभी और पांच देशों पर है ट्रंप की पैनी नजर, एक पर कब्जे का प्लान तैयार है!

अभी और पांच देशों पर है ट्रंप की पैनी नजर, एक पर कब्जे का प्लान तैयार है!

अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए कभी भी अपनी फोर्स को भेज सकता है. हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के हिस्से में है और ट्रंप को डेनमार्क से सीधे भिड़ना होगा.

By : अविनाश राय | Updated at : 06 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर और भी पांच देशों पर है. और आने वाले वक्त में अगर अमेरिकी सेना इन पांच देशों में भी घुस जाए, उसके राष्ट्रपति को पकड़ ले और उन देशों पर अमेरिकी कब्जे का ऐलान कर दे तो किसी को कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप के पास इन पांचों ही देशों पर कब्जे का पूरा प्लान तैयार है. तो आखिर ये पांच देश हैं कौन, आखिर इन पांच देशों पर ट्रंप हमला क्यों करना चाहते हैं और आखिर इन पांच देशों पर कब्जा करके ट्रंप को हासिल क्या होगा, जिसके लिए वो लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं, बात करेंगे विस्तार से.

वेनेजुएला पर कब्जे के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप अगर किसी एक देश पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहते हैं तो वो है ग्रीनलैंड. वेनेजुएला पर हमले से करीब दो हफ्ते पहले 22 दिसंबर 2025 को ट्रंप ने कहा था, 'ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसे अपने कब्जे में लेना ही होगा.'

वेनेजुएला पर कब्जे के तुरंत बाद ट्रंप के करीबी नेता और ट्रंप प्रशासन में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने 3 जनवरी की रात को ही एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे के नक्शे के रंग में रंगा था और अंग्रेजी में लिखा था- SOON. हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ़्रेडरिक नील्सन ने केटी मिलर की इस पोस्ट को 'अपमानजनक' बताया, लेकिन अगले दिन यानी कि 4 जनवरी को जब ट्रंप एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर 22 दिसंबर वाली बात दोहराई और कहा, 'यूरोपीय संघ को ये बात पता है कि सुरक्षा की वजह से अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए.'

यानी कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए कभी भी अपनी फोर्स को भेज सकता है. हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के हिस्से में है और उसे हासिल करने के लिए ट्रंप को डेनमार्क से सीधे भिड़ना होगा. बाकी इसी बातचीत के दौरान ट्रंप से उनके एयरफोर्स वन में एक और सवाल हुआ था कि क्या अमेरिका कोलंबिया पर कोई मिलिट्री एक्शन की प्लानिंग कर रहा है. तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है.'

इससे जाहिर है कि ट्रंप के अगले निशाने पर कोलंबिया तो है ही, जिसके लिए वो पहले ही कह चुके हैं कि- 'वेनेजुएला और कोलंबिया बेहद बीमार हैं. एक बीमार आदमी कोकीन बनाना पसंद करता है और उसे वो अमेरिका को बेचता रहता है. तो मैं आपको साफ-साफ बता दूं कि अब ये लंबा चलने वाला नहीं है.'

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर इस जुबानी हमले के कुछ ही देर के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर असली वाला हमला करके उसके राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठा लिया और लेकर अमेरिका चले आए. ऐसे में अगला निशाना तो अब कोलंबिया दिख ही रहा है. बाकी ट्रंप का दूसरा निशाना क्यूबा है, जिसे लेकर ट्रंप ने खुली धमकी दी है. ट्रंप ने कहा है- 'क्यूबा बर्बाद होने को तैयार है. अब उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है. क्यूबा की सारी आमदनी वेनेजुएला से मिलने वाले तेल की वजह से होती थी. और अब वो सब खत्म हो गया है, ऐसे में अब क्यूबा में अमेरिकी सेना के दखल की कोई जरूरत नहीं है और वो खुद से ही खत्म हो जाएगा.'

यानी कि अभी ट्रंप क्यूबा की बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं. अगर क्यूबा वाकई वेनेजुएला की वजह से खुद से बर्बाद हो जाए तो ठीक, नहीं तो ट्रंप उसे बर्बाद कर देंगे और ये उनकी धमकी में साफ-साफ पढ़ा जा सकता है. बाकी तो एक और भी देश है, जो सीधे तौर पर ट्रंप के निशाने पर है. और वो देश है मेक्सिको जो अपने ड्रग्स कार्टेल के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है. ट्रंप ने कहा है, 'अगर मेक्सिको के जरिए ड्रग्स कार्टेल अमेरिका में ड्रग्स भेजता है तो फिर वॉशिंगटन भी ऐक्शन ले सकता है.'

मतलब साफ है कि ट्रंप की नजर फिलवक्त कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको पर है, जहां वो कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इन देशों पर हमला करने की अपनी वाजिब वजहें हैं. लेकिन इन तीन देशों के अलावा भी दो ऐसे देश हैं, जहां ट्रंप की नजरें टेढ़ी हैं. और अगर ट्रंप उन दो जगहों पर हमला करने की हिमाकत करते हैं तो शायद दुनिया में ऐसा बहुत कुछ बदल जाएगा, जो ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे.

ट्रंप की नजर अभी ईरान में चल रहे प्रदर्शन पर भी है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. ईरान इन प्रदर्शनों को सख्ती से कुचल रहा है और ट्रंप कह रहे हैं, 'हम बेहद नजदीक से इसे देख रहे हैं. अगर तेहरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा.'

स्वाभाविक है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ जंग करे तो फिर ईरान को मध्य पूर्व एशिया के देशों का साथ मिलेगा, चीन और रूस का साथ मिलेगा जबकि अमेरिका के साथ इजरायल और दूसरे देश आएंगे. फिर जो जंग होगी वो महज ईरान और अमेरिका के बीच न होकर दुनिया के उन तमाम देशों के बीच होगी, जिन्होंने अपने-अपने पाले चुने हैं. 

 

About the author अविनाश राय

अविनाश राय एबीपी लाइव में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. अविनाश ने पत्रकारिता में आईआईएमसी से डिप्लोमा किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट हैं. अविनाश फिलहाल एबीपी लाइव में ओरिजिनल वीडियो प्रोड्यूसर हैं. राजनीति में अविनाश की रुचि है और इन मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफार्म के लिए वीडियो कंटेंट लिखते और प्रोड्यूस करते रहते हैं.
Published at : 06 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Cuba Donald Trump Venezuela Columbia Greenland
