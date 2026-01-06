वेनेजुएला की राजधानी कराकस में स्थित राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस (Miraflores Palace) के आसपास सोमवार (5 जनवरी 2026) की देर शाम गोली चलाई गई. इस वजह से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. AFP की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षाबलों ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद फायरिंग की. हालांकि सरकारी अधिकारियों ने दावा किया है कि हालात अब नियंत्रण में हैं, लेकिन राजधानी में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

AFP समाचार एजेंसी के मुताबिक, सोमवार (5 जनवरी 2025) शाम मिराफ्लोरेस पैलेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन उड़ते हुए देखे गए. इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी फोर्स ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि ड्रोन का इस्तेमाल किसी हमले या निगरानी के लिए किया जा सकता था, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से कार्रवाई की गई.

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा राजनीतिक संकट

फायरिंग की घटना ऐसे समय पर हुई है, जब देश पहले से ही गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है. फायरिंग के कुछ ही घंटे पहले ही उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी. वहीं, पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका की ओर से पकड़े जाने के बाद न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोपों की सुनवाई चल रही है.

राजधानी कराकस में दहशत का माहौल

राष्ट्रपति भवन के आसपास फायरिंग की खबरों के बाद कराकस में आम लोगों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल है. कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं. सरकार ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

व्हाइट हाउस का बयान

वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के पास हुई गोलीबारी पर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि गोलीबारी में अमेरिका की कोई हाथ नहीं है. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि वे वेनेजुएला से आ रही गोलीबारी की खबरों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.

प्रशासन का दावा – स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में

वेनेजुएला प्रशासन का कहना है कि मिराफ्लोरेस पैलेस पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ. यह कार्रवाई केवल सुरक्षा कारणों से की गई. ड्रोन की पहचान और उनके पीछे की मंशा की जांच की जा रही है. हालांकि विपक्ष का मानना है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में अस्थिरता और सत्ता संघर्ष और गहराने की आशंका है.

