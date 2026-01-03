अमेरिका ने वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को आधी रात में गिरफ्तार कर लिया. राष्ट्रपति मादुरो को लेकर अमेरिकी फोर्स तुरंत यूएस के लिए रवाना हो गई. अमेरिका की हिरासत में मादुरो की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा.

मादुरो की आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है, ताकि वो कुछ भी इधर-उधर का देख ही न पाएं. इसके अलावा कानों में ईयरमफ्स लगे हुए हैं. दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी वॉरशिप के जरिए काराकास से यूएस लाया जा रहा है, इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क भेजा जाएगा. ज्यादा शोर की वजह से कानों में ईयरमफ्स लगे हुए हैं. इसके साथ ही वो हाथों में पानी की छोटी बोतल भी पकड़े हुए हैं, जोकि आधी खाली है.

अमेरिका किसी के भी दबाव में नहीं आएगा: डोनाल्ड

डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करना संकेत है कि अमेरिका किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं है. सीएनन के मुताबिक, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया था. एपी के मुताबिक, दंपति काराकास में कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट टियूना सैन्य परिसर के अंदर स्थित अपने घर में सो रहे थे, तभी अमेरिकी विशेष बलों ने उनके आवास पर हमला बोला.

किसी टीवी शो जैसा था लाइव देखना: ट्रंप

यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ले जाया जा रहा है. उन्होंने ये भी बताया इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी अमेरिकी की जान नहीं गई है. उन्होंने कहा, 'हम इस ऑपरेशन के लिए चार दिन से इंतजार कर रहे थे. मादुरो को पकड़े जाने का सीधा प्रसारण देखा, जो किसी टीवी शो जैसा था.'

न्यूयॉर्क में मादुरो पर चलेगा मुकदमा

अमेरिका की अटॉर्नी जनरल बोंडी ने बताया कि मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा. उन्होंने कहा, 'निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मुकदमा दायर किया गया है. मादुरो पर मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद की साजिश (नारको-टेररिज्म), कोकीन आयात की साजिश, मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे की साजिश का आरोप लगाया गया है. उन्हें जल्द ही अमेरिकी अदालतों में न्याय का सामना करना पड़ेगा.'

यह भी पढ़ें- 'बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया', अमेरिका ने मादुरो को कैसे पकड़ा और वो अभी कहां हैं? सामने आया बड़ा अपडेट