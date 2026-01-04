हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट...', न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर जाते वक्त क्या बोले मादुरो, Video

'हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट...', न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर जाते वक्त क्या बोले मादुरो, Video

Maduro in US Custody: DEA कार्यालय के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया है. इसमें 63 वर्षीय मादुरो हथकड़ी पहने, काले रंग की हुडी वाली स्वेटशर्ट में नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Jan 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क से सामने आए वीडियो ने दुनिया का ध्यान खींचा है. अमेरिकी सेना निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले आई, जहां उन्हें ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के मुख्यालय परिसर में बने मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) में रखा गया है. हिरासत में ले जाते वक्त मादुरो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'गुड नाइट' कहते नजर आ रहे हैं.

एयरबेस से DEA ऑफिस तक पूरी ‘परेड’
अमेरिकी सेना ने मादुरो को न्यूयॉर्क के एक एयरबेस पर उतारने से लेकर DEA मुख्यालय तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की. व्हाइट हाउस की रैपिड रिस्पांस 47 टीम ने इन वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया, जिन्हें पूरी दुनिया में देखा जा रहा है.

हथकड़ी में, काली हुडी पहने दिखे मादुरो
मैनहैटन स्थित DEA कार्यालय के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया है. इसमें 63 वर्षीय मादुरो हथकड़ी पहने, काले रंग की हुडी वाली स्वेटशर्ट में नजर आ रहे हैं. वे ‘DEA NYD’ लिखे नीले कालीन से ढके गलियारे में चलते दिखे. यहां वह अधिकारियों को 'गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर' कहते नजर आए.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम मादुरो की एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथों में हथकड़ी लगी थी.

काराकास में घर से हुई गिरफ्तारी
शनिवार तड़के अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हवाई हमला किया. इसी दौरान राजधानी काराकास के फोर्ट टियूना सैन्य परिसर में अपने आवास पर सो रहे मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी सैनिकों ने हिरासत में ले लिया.

कोकीन तस्करी और नार्को-टेररिज्म के आरोप
अमेरिका ने मादुरो पर कोकीन तस्करी, नार्को-टेररिज्म को बढ़ावा देने और चुनावों में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं. इन्हीं आरोपों के आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की योजना बनाई. अमेरिकी सेना ने कार्रवाई से पहले कैरेबियन सागर में वेनेजुएला की घेराबंदी की थी. अमेरिका ने मादुरो को सत्ता छोड़ने और देश छोड़ने को कहा था, लेकिन उनके इनकार के बाद हवाई हमले किए गए और अंत में उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया.

Published at : 04 Jan 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Venezuela DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
बॉलीवुड
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

US Strike On Venezuela : शांति नहीं Trump को मिले 'गुंडई' का नोबेल , इस दादागिरी का क्या है इलाज ?
US Strike On Venezuela: Trump के ऑपरेशन Maduro पर सबसे बड़ा खुलासा |
Budget 2026 क्यों है Tax System के लिए सबसे Critical | Paisa Live
Budget 2026: New Tax Regime बन रहा है Middle Class का Game-Changer | Paisa Live
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | Headlines Today | US Strikes | Breaking News | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
बॉलीवुड
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
शिक्षा
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
शिक्षा
CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म
CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget