Venezuela Crisis: वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका की राजनीति में हलचल मची हुई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को जहां रिपब्लिकन नेता सही बता रहे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि यह कदम बिना किसी साफ योजना और संसद से पूछे बिना उठाया गया है.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सरकार के दूसरे बड़े अधिकारियों ने सोमवार देर रात कांग्रेस के नेताओं को वेनेजुएला में हुई सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी. यह बैठक ऐसे समय हुई, जब यह सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप ने सांसदों से सलाह नहीं ली और यह भी साफ नहीं है कि अमेरिका वेनेजुएला को आगे कैसे संभालेगा.

रिपब्लिकन नेताओं ने किया समर्थन

APTN की रिपोर्ट के अनुसार, कैपिटल में हुई इस बंद बैठक में ज्यादातर रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की कार्रवाई को सही बताया. वहीं कई डेमोक्रेट सांसद बैठक के बाद और ज्यादा सवालों के साथ बाहर निकले.

इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तट के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज तैनात कर रखे हैं. साथ ही अमेरिकी कंपनियों से कहा जा रहा है कि वे वेनेजुएला के कमजोर हालात वाले तेल उद्योग में फिर से निवेश करें. कांग्रेस की मंजूरी के बिना वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला एक प्रस्ताव इस हफ्ते अमेरिकी सीनेट में वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा.

चक शूमर ने उठाए सवाल

इससे पहले सोमवार को सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने कहा कि निकोलस मादुरो के साथ जो हुआ, उस पर किसी को अफसोस नहीं है. लेकिन उन्होंने ट्रंप सरकार पर आरोप लगाया कि वेनेजुएला को लेकर आगे क्या करना है, इसकी कोई साफ योजना नहीं है.

चक शूमर ने कहा, 'रविवार को पूरे दिन विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप की गलती संभालने में लगे रहे. इसके बाद भी राष्ट्रपति ने फिर यही कहा कि अमेरिका कुछ समय तक वेनेजुएला चलाएगा. उनके पास कोई योजना नहीं है. वो बस अफरातफरी में कदम उठा रहे हैं.'