Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उज्बेकिस्तान ने खरीद डाले चीनी J-10 फाइटर जेट

पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उज्बेकिस्तान ने खरीद डाले चीनी J-10 फाइटर जेट

उज़्बेकिस्तान ने चीन से J-10 फाइटर जेट खरीदे हैं. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय J-10 फाइटर जेट से भारत के रफाल को गिराने का झूठा दावा किया था.

Written By : नीरज राजपूत |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 02 Sep 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर पर चीन-पाकिस्तान के दुष्प्रचार में फंसकर उज्बेकिस्तान ने चीन के सस्ते लड़ाकू विमान खरीद लिए हैं. पिछले हफ्ते, अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उज्बेकिस्तान ने चीन से खरीदे गए जे-10 लड़ाकू विमानों की पहली खेप को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया. 

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चीन-पाकिस्तान ने झूठा-सच्चा प्रोपेगेंडा गढ़ा था कि जे-10 ने भारत के रफाल फाइटर जेट को गिरा दिया है. 1 सितंबर को उज्बेकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस खास आयोजन के लिए उज्बेकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसमें पहली बार चीन के जे-10 सीई फाइटर जेट को दिखाया गया.

जे-10 फाइटर जेट को वॉटर-कैनन से सैल्यूट 

कार्यक्रम में दिखाया गया कि चीन से आए छह (06) जे-10 फाइटर उज्बेकिस्तान के एक एयरबेस पर उतरते हैं. उतरने के बाद उन्हें वॉटर-सैल्यूट दिया जा रहा है. जैसा कि सैन्य परंपरा होती है, ठीक वैसे वॉटर-कैनन से ये सैल्यूट दिया गया. जानकारी के मुताबिक, उज्बेकिस्तान ने कुल 24 चीनी फाइटर जेट खरीदे हैं. इस सौदे की कुल कीमत करीब एक (01) अरब डॉलर है यानी करीब 9500 करोड़ भारतीय रूपये है. ऐसे में उज्बेकिस्तान को ये डील बेहद सस्ती पड़ी है. 

इसके मायने ये है कि उज्बेकिस्तान को एक जे-10 250 करोड़ से भी कम में पड़ा है. हालांकि यह, साफ नहीं है कि चीन ने इस पैकेज (डील) में जे-10 की मिसाइल और दूसरे हथियार भी शामिल किए हैं. पाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान दूसरा देश है जिसने चीन के चेंगदू फाइटर जेट को खरीदा है. चीन की पीएलए (एयर फोर्स) पिछले दो दशक से जे-10 को ऑपरेट कर रही है.

2021 में पाकिस्तान ने खरीदे

वर्ष 2021 में पाकिस्तान ने चीन से 25 चेंगदू फाइटर जेट खरीदे थे. ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन-पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि जे-10 ने भारत के रफाल फाइटर जेट को गिराया है. जिससे प्रभावित होकर उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का मन जे-10 पर आ गया. बांग्लादेश भी चीन से बीस (20) जे-10 खरीदने की तैयारी कर रहा है. जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान कभी भी रफाल फाइटर जेट को गिराने के सबूत पेश नहीं कर पाया है. 

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की सरकारी मीडिया ने भी रफाल फाइटर जेट गिरने की झूठी-सच्ची थ्योरी का प्रचार-प्रसार किया था. हालांकि, बाद में चीनी मीडिया ने अपने दावों को वापस भी ले लिया था. जे-10, जिसे चेंगदू के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका के एफ-16 की कॉपी है. चीन ने इसे Vigorous-Dragon का नाम भी दिया है. ये सिंगल-इंजन मल्टीरोल फाइटर जेट है, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे रडार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और उन्नत डेटा-लिंक क्षमताओं से लैस है. ये लड़ाकू विमान पीएल-10 शॉर्ट-रेंज मिसाइल और पीएल-15 ई बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (बीवीआर) रडार-गाइडेड मिसाइल से लैस है.

रफाल की तुलना में सस्ता है जे-10

जानकारों का मानना है कि जे-10सीई, यूरोप के टाइफून या फिर फ्रांस के रफाल (राफेल) जैसे पश्चिमी लड़ाकू विमानों की तुलना में बेहद सस्ता साबित हुआ है. वर्ष 2016 में भारत ने जो रफाल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदे थे, उस सौदे की कुल कीमत करीब 59 हजार करोड़ थी. इस सौदे में भारत ने फ्रांस से कुल 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे थे. ऐसे में एक रफाल की कीमत करीब 1600 करोड़ मान सकते हैं. लेकिन उस डील में रफाल की मिसाइल और दूसरे हथियार भी शामिल थे. 

इसके अलावा, ये रफाल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, जिसका प्रदर्शन हाल में फ्रांस ने अपने देश में किया है. यहां ये भी बताना जरूरी है कि पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो दिवसीय आधिकारिक दौरे  पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए थे. इस दौरान, दोनों देशों के बीच यूरेनियम सहित 11 समझौतों पर करार किया गया. 

इनमें आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, माइनिंग, शिक्षा और आयुर्वेद से जुड़े क्षेत्रों पर करार किया गया. यानी भारत के उज्बेकिस्तान से सामान्य संबंध हैं और भारत को इन जे-10 फाइटर जेट से कोई खासी परेशानी नहीं होने जा रही है. लेकिन चीन और उज्बेकिस्तान की ये जे-10 डील दर्शाती है कि कैसे फेक-नैरेटिव और प्रोपेगेंडा के जरिए बड़े-बड़े देश भी शिकार हो जाते हैं.

और पढ़ें

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Uzbekistan CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उज्बेकिस्तान ने खरीद डाले चीनी J-10 फाइटर जेट
पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उज्बेकिस्तान ने खरीद डाले चीनी J-10 फाइटर जेट
विश्व
यूक्रेन नेतृत्व पर हमला क्यों नहीं कर रहा रूस? प्रेसिडेंट पुतिन ने बताई वजह
यूक्रेन नेतृत्व पर हमला क्यों नहीं कर रहा रूस? प्रेसिडेंट पुतिन ने बताई वजह
विश्व
कॉन्गो में इबोला का तांडव, मौतों का आंकड़ा 3,000 के पार, UN का अलर्ट
कॉन्गो में इबोला का तांडव, मौतों का आंकड़ा 3,000 के पार, UN का अलर्ट
विश्व
बाढ़ के लिए भारत-चीन-US से नेपाल ने मांगा मुआवजा, कहा- दान नहीं...
बाढ़ के लिए भारत-चीन-US से नेपाल ने मांगा मुआवजा, कहा- दान नहीं...
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने Subhash Ghai को क्यों मारा था थप्पड़? सालों बाद सामने आया पूरा किस्सा
Vijay Deverakonda का पुराना प्यार और टूटा दिल, बोले- ‘मुझे प्यार हुआ था, फिर दिल टूट गया’
Sairaab: Nayanika-Ishaan की शादी पर संकट, क्या Tinni देगी नए रिश्ते को मंजूरी?
Bollywood News: ‘पद्मावत’ के जौहर सीन पर फिर स्वरा भास्कर के सवाल, वायरल बयान पर दी सफाई (02.09.26)
Tej Pratap Yadav का Kangana Ranaut-Chirag Paswan पर इशारा, बोले- ‘सदन में मिल गई अच्छी लड़की’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रामायण में सीता का किरदार राम से भी...', बोले कर्नाटक CM डीके शिवकुमार
'रामायण में सीता का किरदार राम से भी...', बोले कर्नाटक CM डीके शिवकुमार
बिहार
प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'
प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'
क्रिकेट
शतक के बाद तिलक वर्मा का अर्धशतक, फाइनल में पहुंची टीम; अब वैभव सूर्यवंशी से मुकाबला
शतक के बाद तिलक वर्मा का अर्धशतक, फाइनल में पहुंची टीम; अब वैभव सूर्यवंशी से मुकाबला
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
इंडिया
ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'
ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'
एग्रीकल्चर
खेत की रजिस्ट्री कराने से पहले जरूर चेक करें ये 5 बातें, वरना होगी दिक्कत
खेत की रजिस्ट्री कराने से पहले जरूर चेक करें ये 5 बातें, वरना होगी दिक्कत
शिक्षा
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget