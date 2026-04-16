ईरान युद्ध में US को पहुंचा अब तक का बड़ा नुकसान, सबसे महंगे ड्रोन को तेहरान ने किया तबाह

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान युद्ध में अमेरिका को पहुंचा अबतक का सबसे बड़ा नुकसान, इस महंगे ड्रोन को तेहरान ने किया तबाह, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

ईरान युद्ध में अमेरिका को पहुंचा अबतक का सबसे बड़ा नुकसान, इस महंगे ड्रोन को तेहरान ने किया तबाह, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

US Big Loss in Iran War: यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के तहत अमेरिका में 2.5 मिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान की दुर्घटना को क्लासिफाइड सिस्टम के तहत क्लास-A दुर्घटना के तौर पर रखा जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 16 Apr 2026 09:20 PM (IST)
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America Losses MQ 4c Triton: ईरान से युद्ध में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है. अमेरिका ने इस लड़ाई में 240 मिलियन डॉलर का ड्रोन खो दिया है. इसकी पुष्टी यूनाइटेड स्टेट्स नेवल सेफ्टी कमांड ने की है. उनकी तरफ से हाल ही में जानकारी के मुताबिक, बताया गया कि लंबे समय तक युद्ध  क्षेत्र में टिकने वाला और आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाला MQ-4C Triton समुद्री ड्रोन फारस की खाड़ी में हादसे का शिकार हो गया. 

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के तहत अमेरिका में 2.5 मिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान की दुर्घटना को क्लासिफाइड सिस्टम के तहत क्लास-A दुर्घटना के तौर पर रखा जाता है. सीबीएस का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि घटना में शामिल विमान की कीमत लगभग 240 से 250 मिलियन डॉलर है. ईरान की सेना से संघर्ष के बीच इसे तबाह कर दिया. 

अमेरिकी रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई कि 9 अप्रैल 2026 (सीक्रट स्थान - OPSEC) MQ-4C दुर्घटनाग्रस्त हो गया. किसी भी कर्मी को कोई चोट नहीं पहुंची है. एक अलग रिपोर्ट में शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने CBS न्यूज का हवाला देते हुए कहा कि 1 अप्रैल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के हाथों 24 MQ-9 Reaper ड्रोन खो दिया है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन नुकसानों की अनुमानित कीमत 720 मिलियन USD है. एक अकेले MQ-9 Reaper ड्रोन की कीमत 30 मिलियन USD या उससे अधिक हो सकती है.

यह भी पढ़ें: सऊदी में फाइटर जेट की तैनाती के बाद आंखों की किरकिरी बना पाकिस्तान? आसीम मुनीर भागे-भागे पहुंचे ईरान

जानें MQ-4C Triton और MQ-9 Reaper  ड्रोन की खासियत? 
जनरल एटॉमिक एयरोनॉटिक्ल सिस्टम की तरफ से तैयार किया MQ-9 Reaper एक दूर से कंट्रोल होने वाला ड्रोन है. इसका उपयोग सीक्रेट जानकारी जुटाने, सर्विलांस ऑपरेशन और अन्य जरूरी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए की जाती है. यह सटीक हमला करने में भी सक्षम है. 

यह MQ-4C Triton को  Northrop Grumman ने तैयार किया. यह एक ऊंची उड़ान भरने वाला और लंबे समय तक टिकने वाला ड्रोन है. इसे RQ-4 Global Hawk सिस्टम से लिया गया है. 

MQ-4C Triton 50,000 ft से अधिक की ऊंचाई पर 24 घंटे से अधिक समय तक संचालित होता है. इसकी मारक क्षमता (range) लगभग 7,400 नॉटिकल मील है. इसमें 360-डिग्री मल्टी-इंटेलिजेंस सेंसर सूट लगा है. यह बड़े इलाके की निगरानी करने और खतरों का तेजी से पता लगाने में मदद करता है. 

यह विमान दूसरे सैन्य संसाधनों के साथ रियल-टाइम डेटा शेयर कर सकता है. इससे अलग-अलग इलाकों में तालमेल के साथ ऑपरेशन करने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें: एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ होर्मुज पर नाकेबंदी, ईरान पर 'थ्री-वे अटैक' कर रहे ट्रंप, समझें US का पूरा गणित

Published at : 16 Apr 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
USA  WORLD NEWS US Iran War
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