Video: 'अब वो मुसीबत में है', UN के मंच पर ट्रंप के साथ हो गया खेला! दे दी धमकी, वीडियो वायरल

Viral Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसका जिक्र उन्होंने खुद भाषण देते समय मजाकिया अंदाज में किया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

Donald Trump Speech in UNGA 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा( UNGA) के 80वें सत्र में कुछ ऐसा हुआ, जिसने खूब सुर्खियां बटौरीं. ट्रंप जब भाषण देने आए तो उनके टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया. इसका जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस टेलीप्रॉम्प्टर को जो चला रहा है, अब वह मुसीबत में है. उनके इस अंदाज को देखकर सभा में बैठे सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे. ट्रंप के भाषण का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बता दें कि जब ट्रंप मंच पर पहुंचे और भाषण देने लगे, तभी उनका टेलीप्रॉम्टर काम करना बंद हो गया. टेलीप्रॉम्टर बंद होने के बाद ट्रंप ने इधर-उधर देखा और उसके बाद इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "मुझे इस स्पीच को टेलीप्रॉम्टर के बिना देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि टेलीप्रॉम्टर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिसने भी इस टेलीप्रॉम्टर को चला रहा है, वह मुसीबत में है." उनकी इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे.

इससे पहले ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ कार्यक्रम में पहुंचे तो जिस एस्केलेटर से ऊपर जा रहे थे, वो अचानक से रुक गया. जिसके बाद उन्हें अपनी पत्नी के साथ सीढियों से जाना पड़ा.

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में खराब मिली चीजें- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि दो चीजें हैं, जो मुझे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से मिली, पहला खराब एस्केलेटर और दूसरा खराब टेलीप्रॉम्टर. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. ट्रंप ने (UNGA) के अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के बारे में बहुत सारी शिकायतें की. इसमें उन्होंने न्ययॉर्क स्थित हेडक्वार्ट्स के रेनोवेशन का भी जिक्र किया. ट्रंप के इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

Published at : 24 Sep 2025 11:17 AM (IST)
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
पर्सनल कार्नर

