हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अपनी कब्र खोद रहा पाकिस्तान...', अमेरिकी राजनयिक ने शहबाज-मुनीर को दी चेतावनी, तालिबान से जंग का होगा नुकसान!

'अपनी कब्र खोद रहा पाकिस्तान...', अमेरिकी राजनयिक ने शहबाज-मुनीर को दी चेतावनी, तालिबान से जंग का होगा नुकसान!

Taliban Pakistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है. तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई अटैक का करारा जवाब दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 14 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान पहले भारत से उलझा था और अब उसने तालिबान से पंगा ले लिया है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इन दिनों तनाव काफी बढ़ गया है. शनिवार (11 अक्टूबर) को बॉर्डर पर हुई गोलीबारी के बाद लगातार स्थिति खराब हुई है. इस बीच अमेरिकी राजनयिक जाल्मी खालिलजाद ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने पाकिस्तान अभी जो कर रहा है, वह अपने लिए कब्र खोद रहा है. उन्होंने शहबाज शरीफ को अलर्ट किया है. 

जाल्मी खालिलजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर पोस्ट शेयर की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीतियां उसकी परेशानी का कारण हैं. वह अपने पड़ोसियों से दुश्मनी बढ़ा रहा है. इससे आने वाले वक्त में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर उठाया सवाल

जाल्मी खालिलजाद ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ''मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सरकार ने यह इच्छा जताई है कि अफगानिस्तान की जनता स्वतंत्र हो और एक अच्छे प्रतिनिधित्व वाली सरकार शासन करे. कितना दयालु रवैया है उनका! लेकिन, विरोधाभासों पर ध्यान न देना मुश्किल है.''

उन्होंने कहा, ''पिछले कई दशकों से इस्लामाबाद ने लगातार उन सभी गुटों का समर्थन किया है जो अफगानिस्तान में अस्थिरता और समस्याएं पैदा करते रहे हैं. खुद पाकिस्तान में सेना ही देश चला रही है. देश के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है और चुनाव भी धांधली के साथ करवाए गए.'' 

दूसरों पर सवाल उठाने से पहले खुद पर दें ध्यान - खालिजाद

जाल्मी खालिलजाद ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा, ''दूसरे देशों को यह सलाह देने के बजाय कि उन्हें अपनी राजनीति कैसे चलानी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए. पाकिस्तान के नेताओं को पहले अपने देश की हालत सुधारने पर ध्यान देना चाहिए.''

बता दें कि 11 और 12 अक्टूबर की रात अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उसके कई ठिकानों को निशाना बनाया था.

Published at : 14 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Taliban Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
बिहार
Bihar BJP Candidate List: बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
बिहार
Bihar BJP Candidate List: बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
बॉलीवुड
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
शिक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
Drunken Mughal King: मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget