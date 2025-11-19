हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?

सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?

US-Saudi Arabia F-35 Deal: क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 7 साल बाद व्हाइट हाउस पहुंचे थे. सऊदी प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. ट्रंप ने MBS का हाथ मिलाकर स्वागत किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचेगा. उन्होंने कहा कि ये जेट उन विमानों की तरह ही होंगे जो इजरायल को दिए गए हैं. सऊदी अरब ने औपचारिक रूप से 48 F-35 जेट खरीदने का अनुरोध किया है. यह सौदा पूरा होने पर मध्य पूर्व में इजरायल का F-35 का 'एकमात्र ऑपरेटर' होने का दर्जा समाप्त हो जाएगा. वहीं, सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान मिलने की खबर से भारत के लिए भी चिंता बढ़ सकती है. इसकी वजह वह रक्षा समझौता है, जिस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पहले सहमति बनाई थी और जो वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा में रहा.

क्या सऊदी के F-35 से पाकिस्तान को फायदा मिलेगा?
यह बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उस रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान पर हमला, सऊदी पर हमला माना जाएगा. ऐसे में चिंता यह है कि क्या सऊदी के एडवांस हथियारों, जैसे F-35, का इनडायरेक्ट लाभ पाकिस्तान को मिल सकता है? अमेरिका F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों का निर्यात बहुत सख्त नियंत्रण के साथ करता है. वह इन्हें केवल भरोसेमंद देशों को ही देता है और इसके लिए अन्य साझेदार देशों की सहमति, सुरक्षा गारंटी, ट्रेनिंग और रखरखाव से जुड़े कड़े नियम शामिल होते हैं. इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका सऊदी को F-35 देने के बाद उन्हें किसी और देश, खासकर पाकिस्तान को साझा करने की अनुमति देना बहुत बड़ा जोखिम मानेगा.

ट्रंप बोले-दोनों हमारे करीबी साझेदार
व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे ट्रंप से पूछा गया कि जब अमेरिका इजरायल की सैन्य बढ़त बनाए रखने की नीति का पालन करता है, तो सऊदी को भी F-35 देने का फैसला कैसे लिया गया?

ट्रंप ने जवाब दिया कि इजरायल और सऊदी दोनों ही अमेरिका के 'करीबी साझेदार' हैं. उन्होंने मजाक में क्राउन प्रिंस से कहा कि इजरायल चाहता था कि सऊदी को 'कम क्षमता वाले जेट' दिए जाएं, 'लेकिन मुझे नहीं लगता इससे आप खुश होते.' ट्रंप ने आगे कहा- 'मेरे हिसाब से दोनों देशों को सबसे बेहतरीन तकनीक मिलनी चाहिए. हम डील करने जा रहे हैं. सऊदी F-35 खरीदेगा.'

क्या F-35 डील का संबंध इजरायल-सऊदी सामान्यीकरण से जुड़ा?
मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि क्या यह हथियार सौदा सऊदी अरब और इजरायल के बीच संबंध सामान्य करने की संभावित प्रक्रिया से जुड़ा है? ट्रंप ने सीधा जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा- 'इजरायल को डील के बारे में पता है और वे इससे बहुत खुश होंगे.'

सात साल बाद व्हाइट हाउस पहुंचे MBS, हुआ भव्य स्वागत
यह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पिछले सात वर्षों में व्हाइट हाउस की पहली यात्रा थी. दक्षिण लॉन पर उनका सैन्य गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी और अमेरिकी लड़ाकू विमानों की फ्लाईओवर के साथ शानदार स्वागत किया गया.

सऊदी निवेश बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने की घोषणा
मुलाकात के दौरान MBS ने बताया कि सऊदी अरब अमेरिका में अपने नियोजित निवेश को 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर कर देगा. ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया- 'अच्छा है, मुझे यह बहुत पसंद आया.' जब क्राउन प्रिंस से पूछा गया कि कम तेल कीमतों के बावजूद इतने बड़े निवेश को कैसे बनाए रखा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये सौदे-खासकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े निवेश-सऊदी अरब की दीर्घकालिक विकास योजनाओं का हिस्सा हैं. ट्रंप ने बैठक के दौरान दोहराया कि उनकी व्यापारिक नीतियां और कूटनीति के मिश्रण से साल के अंत तक 21 ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्रतिबद्धताएं आ जाएंगी.

Published at : 19 Nov 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Donald Trump MBS F-35
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day: पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
हेल्थ
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget