पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज

संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विभाग ने हाल ही में जारी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट घोषणा को लेकर फैल रही अफवाहों को स्पष्ट किया है. मीडिया में यह गलत रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान को नई Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs) भेजी जाएंगी. हालांकि, युद्ध विभाग ने कहा कि ऐसा किसी भी हिस्से में सच नहीं है.

इस संशोधन का उद्देश्य केवल पुर्ज़ों और रख-रखाव (sustainment and spares) से संबंधित है. इसका पाकिस्तान की मौजूदा सैन्य क्षमताओं में कोई अपग्रेड या नई मिसाइल डिलीवरी से कोई लेना-देना नहीं है. विभाग ने बताया कि यह कदम फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS) कॉन्ट्रैक्ट के तहत विभिन्न देशों के लिए लिया गया है और पाकिस्तान को भेजी जा रही सामग्री केवल सस्टेनमेंट और स्पेयर्स के लिए है. युद्ध विभाग ने मीडिया और पाठकों से आग्रह किया है कि सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक बयान देखें और अफवाहों पर ध्यान न दें.





पहले की रिपोर्टों में हुआ था बड़ा खुलासा

पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि इस एग्रीमेंट में ब्रिटेन, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, यूनान, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, जापान, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवैत, स्वीडन, ताइवान, लिथुआनिया, इजरायल, बुल्गारिया, हंगरी और तुर्की शामिल हैं और उन्हें विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) के तहत सामग्री दी जाएगी.

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि पाकिस्तान को कितनी नई AMRAAM मिसाइलें मिलेंगी. इसके बावजूद मीडिया में चर्चा थी कि यह कदम पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 बेड़े को और अधिक उन्नत बनाने की दिशा में हो सकता है.

हाल ही में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट बेड़े को अपग्रेड कर सकता है. ऐसा कहा जा रहा था कि AIM-120 AMRAAM मिसाइलें F-16 विमानों के साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं.

ये भी पढ़ें-

सुबह-सुबह कहां आया भयंकर भूकंप? 7.4 की तीव्रता से कांपी धरती, सुनामी का अलर्ट