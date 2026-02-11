हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रेड डील के बीच नक्शा कांड, अमेरिका ने बदला स्टैंड, POK और अक्साई चीन वाला पोस्ट किया डिलीट

ट्रेड डील के बीच नक्शा कांड, अमेरिका ने बदला स्टैंड, POK और अक्साई चीन वाला पोस्ट किया डिलीट

India US Trade Deal: अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने वह नक्शा हटा दिया है जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Feb 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

India US Trade Deal: एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के दफ्तर ने भारत का वह नक्शा हटा दिया है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) और अक्साई चिन को भारत की सीमा के भीतर दिखाया गया था. यह नक्शा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे पहले वॉशिंगटन डीसी के नक्शों में पीओके को अलग दिखाया जाता रहा है, ताकि पाकिस्तान की आपत्तियों का ख्याल रखा जा सके.

यह नक्शा पिछले हफ्ते तब पोस्ट किया गया था, जब अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा की थी. इस नक्शे में पीओके और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था. इसके बाद काफी चर्चा होने लगी कि यह गलती थी या फिर भारत-अमेरिका रिश्तों में नए दौर की ओर इशारा. आखिरकार बहस पर विराम लगाते हुए अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट से वह पोस्ट पूरी तरह हटा दी.

पीओके को दिखाता था अलग

इससे पहले अमेरिकी सरकार के नक्शों में आमतौर पर पीओके को अलग दिखाया जाता था, जो पाकिस्तान के दावे को दर्शाता था. लेकिन जो नक्शा अब हटा दिया गया है, उसमें ऐसी कोई अलग लाइन नहीं थी और सभी विवादित इलाके भारत की सीमा के भीतर दिखाए गए थे.

कुछ समय पहले तक दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर तनातनी चल रही थी. अब दोनों ने टैरिफ घटाने पर सहमति जताई है. अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाला टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है, जो एशियाई देशों में सबसे कम है. इस फैसले से दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता खुलता दिख रहा है. हटाए गए नक्शे में अक्साई चिन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया था. अक्साई चिन पूर्वोत्तर लद्दाख में स्थित इलाका है, जिस पर चीन लगातार दावा करता रहा है, जबकि भारत इसका विरोध करता है.

भारत ने कई बार साफ किया है अपना रुख

भारत पहले भी कई बार साफ कर चुका है कि जम्मू-कश्मीर का पूरा इलाका उसका अभिन्न हिस्सा है. विदेश मंत्रालय (MEA) भी अमेरिका के विदेश मंत्रालय और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारत की सीमाओं खासकर जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को गलत तरीके से दिखाए जाने पर लगातार आपत्ति जताता रहा है.

Published at : 11 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir Aksai Chin India Map Jammu And Kashmir. PoK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'टाइम तो कभी खराब नहीं था...' तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल
तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बुरे वक्त को लेकर कही थी ये बात
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
नौकरी
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेंडिंग
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget